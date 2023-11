Linguaggio del coniglio: come capire i significati Il linguaggio del coniglio ha caratteristiche uniche, che non possono essere paragonate al modo di comunicare di cani e gatti. Se si è alla prima esperienza, lasciarsi guidare dal veterinario o da un etologo esperto è fondamentale per capire come prendersene cura nel migliore dei modi. In una prima fase, infatti, non è facile capirlo, ma per fare in modo che cresca sano e felice è indispensabile superare il gap che per natura esiste fra due specie così diverse fra loro: quella umana e quella del roditore in questione. Innanzitutto, è bene partire da un assunto: i conigli non sono muti. Emettono dei versi che, per quanto deboli la dicono lunga sul loro stato d'animo e sulle loro condizioni di salute generali.

Emozioni del coniglio Felicità;

Paura;

Relax;

Curiosità;

Rabbia;

Dolore;

Eccitazione. Sono tante le emozioni che può provare questo piccolo e tenero animaletto. Il linguaggio del coniglio è complesso, ma se gli si vuole bene per lui si impara questo e molto altro. Fondamentale è non affidarsi mai al sentito dire e non commettere l'errore che i comportamenti assimilabili all'uomo debbano per forza coincidere con quelli di Bunny.

Posizioni del coniglio: significato Coniglio sulle zampe posteriori;

Coda in su;

Coniglio batte le zampe posteriori;

Salti e corsa;

Flopp;

Gira intorno;

Di spalle. Il coniglio che sta in piedi, rimanendo in equilibrio su due zampe sta esplorando il mondo che lo circonda e cerca di percepire tutti gli odori e i segnali più importanti per fare una valutazione della situazione. Inoltre, in questa posizione, potrebbe anche volere attirare l'attenzione del proprietario (il più delle volte perché ha fame). Se invece tiene la coda in alto, sta provando un'emozione intensa. Questa può essere sia positiva che negativa. Analizzare il contesto in cui il pet si trova può dare qualche elemento in più per una maggiore comprensione. Se Bunny batte le zampe posteriori, simulando un bambino scontento, esattamente come lui, vuol dire che sta provando fastidio per qualcosa. Che è scontento e insoddisfatto. Tuttavia, questo stesso segnale può significare eccitazione o paura. Nel linguaggio del coniglio, i salti e la corsa combinati, come fosse un balletto, esprimono felicità. In questi casi vuol dire che il proprio amico a quattro zampe non solo è sereno, ma c'è qualcosa che lo entusiasma particolarmente. Qualora il coniglio annusasse e mordicchiasse un essere umano, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi. Non denota aggressività, ma voglia di approcciarsi con affetto. Così richiede anche delle attenzioni di cui sente la mancanza, perché non è un pet soprammobile: ha delle emozioni e ricerca amore da chi considera famiglia.

Coniglio rilassato Nel linguaggio del coniglio, se decide di dare le spalle, non significa che è offeso. In realtà vuol dire l'esatto opposto. Bunny è talmente sereno, si sente tranquillo a tal punto da decidere di abbassare le difese e di distogliere lo sguardo. Inoltre, se il pet si erge sulle zampe posteriori e si getta a terra su un fianco, fa il flopp. A un occhio poco attento potrebbe sembrare uno staro di malessere, ma invece si sta solo riposando dopo una sessione di gioco molto intensa. Infine, la posizione tipica del pet rilassato è quella universale: sdraiato a terra, che dormicchia e si riposa. Se si notano questo o più atteggiamenti del genere vuol dire che si sente protetto e al sicuro, che con lui si sta facendo un buon lavoro.

Cosa significa quando il coniglio fa Gugu? Qualora si sorprendesse il coniglio a girare intorno a qualcuno, vorrebbe dire che per quel soggetto prova simpatia In genere questo atteggiamento è accompagnato da un verso gutturale che in gergo si chiama Gugu ed è tipico del corteggiamento. Perché lo fa anche con gli uomini? In mancanza della femmina della sua specie, si 'accontenta'.

Verso del coniglio Il coniglio ziga e il suo verso è lo zigare. Lo si riconosce perché è simile a un fischio acuto. Il significato dipende molto dal contesto, ma in genere indica paura e preoccupazione. Sente che qualcosa lo mette in pericolo.

Cosa significa quando i conigli fanno versi? Digrigna i denti;

Soffia;

Urla;

Grugnisce. Nel linguaggio del coniglio, i versi hanno un significato diverso. Quando digrigna i denti, in maniera leggera, sta indicando soddisfazione. Se invece è un suono più insistente e prolungato, al contrario, denota un fastidio: sta soffrendo per qualcosa. Anche il soffio, accompagnato a da un ringhio, è un segnale di paura e di aggressività. Può anche denotare noia. Se invece il timore è molto forte, Bunny può arrivare persino a urlare, lo fa anche quando prova un dolore insopportabile. Con il grugnito, come già accennato, manifesta affetto. Lo può rivolgere alla femmina di coniglio in fase di corteggiamento oppure al suo papà o alla sua mamma umani quando vuole dire loro "ti voglio bene".

Come capire se il tuo coniglio è arrabbiato con te? Nel linguaggio del coniglio, la rabbia è manifestata attraverso uno sbattere intenso delle zampe posteriori. Inoltre questo per abbassa le orecchie, le appiattisce sulla testa sino ad arrivare alla schiena e apre gli occhi: lo sguardo è proprio quello della paura, così come il battito: accelerato.

Come capire se il coniglio è offeso? Un comportamento simile viene assunto dal roditore quando è offeso con chi credeva non lo avrebbe mai deluso. Se si notato quindi questi segnali e non si sa come dire "ti voglio bene" al coniglio, è bene rivolgersi a un etologo esperto e chiedere a lui un consiglio sulla risposta migliore.

I conigli capiscono i baci? E, a proposito di affetto, i conigli capiscono i baci. Si tratta infatti di animali molto intelligenti, che comprendono non tanto il gesto in sé quanto le intenzioni da parte dell'essere umano che si prende cura di lui ogni giorno.

Il coniglio riconosce il padrone? Strano a dirsi, ma vero: i conigli riconoscono il padrone. Non lo fanno soltanto perché posseggono una straordinaria intelligenza, ma anche grazie alla loro memoria fuori dal comune. Non solo si ricordano di chi li accudisce nel presente, ma anche di coloro che – eventualmente – lo hanno fatto nel passato. Inoltre si ricorda anche di tutti i membri della famiglia e, se viene addestrato a riconoscere il richiamo, risponderanno a esso.

I conigli capiscono quando gli parli? Ecco allora che arriva la risposta questa domanda. Sì! Il linguaggio del coniglio è complesso, ma è anche complessa la sua mente. Anche se non conosce il significato reale, preciso delle parole umane, è in grado di riconoscere i suoni e di associarli a diversi stati d'animo/contesti.