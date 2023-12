Lettiere autopulenti per gatti: come funzionano? Vantaggi e svantaggi

Possedere un gatto significa avere cura e rispetto delle sue esigenze.

Pulire la lettiera è un accorgimento primario al benessere del micio "casalingo", anche se potrebbe sembrare un compito "ingrato".

L'interpretazione delle abitudini feline che riguardano la minzione e l'evacuazione può essere di importanza cruciale, non solo per ciò che concerne il benessere mentale dell'animale, ma anche per la salute del suo organismo.

Ad esempio, se il gatto fa pipì fuori dalla lettiera, o si trovano residui di feci in giro per casa, o ancora se queste routine non hanno una cadenza regolare ecc., dovremmo consultare in maniera più o meno tempestiva il veterinario.

Detto questo, è innegabile che pulire la lettiera non sia tra le attività più gratificanti del rapporto col nostro amico peloso.

Ridurre il lavoro di igiene, in tal senso, renderebbe la gestione dei gatti un po' meno gravosa, soprattutto se si possiedono più esemplari. Questo è uno dei motivi per i quali i proprietari dei mici iniziano sempre più ad orientarsi verso le cosiddette lettiere autopulenti.

Ma ne vale davvero la pena? In questo articolo spiegheremo come funziona la lettiera autopulente, quanta manutenzione richiede, il costo e risponderemo ad altre domande comuni sull'argomento.