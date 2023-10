Lettiera per gatti: quale scegliere e dove posizionarla

Chiaramente, si tratta di un accessorio indispensabile e la scelta del tipo di lettiera (così come del tipo di sabbia) è estremamente importante per il benessere dell'animale. Entriamo più nel dettaglio.

Quando si parla di "lettiera per gatti", normalmente, ci si riferisce alla cassettina igienica , ossia al recipiente nel quale il gatto espleta i propri bisogni. In alcuni casi, per estensione, anche la sabbia per gatti posta all'interno della cassettina viene definita lettiera.

Tipi di lettiera per gatti

Quando si ospitano dei gatti nella propria casa è necessario garantirgli tutto ciò di cui hanno bisogno. La lettiera, pertanto, è fra gli accessori che non possono assolutamente mancare. Esistono varie tipologie di lettiera diverse per forma, capienza e dimensione. Inoltre, possiamo distinguere:

Lettiera per gatti aperta

Si tratta della classica cassettina, generalmente rettangolare, al cui interno va posta la sabbietta per gatti. Esistono lettiere aperte di tutte le dimensioni, con bordi più o meno alti che possono essere o meno rientrati per prevenire la fuoriuscita della sabbietta quando il gatto scava, oppure con bordi aventi altezze diverse. In quest'ultimo caso, solitamente, la parte posteriore è più alta rispetto alla parte anteriore in modo da prevenire la fuoriuscita di sabbia o bisogni, come l'urina. Questa conformazione è particolarmente utile per i gatti che tendono ad "alzare il sedere" durante la minzione. La parte anteriore, invece, è generalmente più bassa in maniera tale da agevolare l'entrata del micio.

La lettiera per gatti aperta è quella adottata dalla stragrande maggioranza delle persone e, generalmente, quella meglio tollerata dalla gran parte dei mici.

Lettiera per gatti chiusa

La lettiera per gatti chiusa può avere forma e dimensione (sia della stessa cassetta che dei bordi) analoghi a quelle della lettiera aperta, ma, in aggiunta, possiede anche un coperchio che copre l'intera superficie della cassetta, agganciandosi ad essa. Il coperchio è quindi dotato di uno sportellino dal quale il gatto può entrare e uscire. L'entrata può essere frontale, oppure dall'alto (in questo caso sarà presente un foro, ma generalmente non ci sono sportelli).

Il vantaggio di queste lettiere è sostanzialmente quello di ridurre la diffusione degli odori nell'ambiente circostante e di prevenire la fuoriuscita della sabbia durante le operazioni di scavo del gatto; tuttavia, non tutti i gatti le apprezzano. L'ambiente chiuso, infatti, potrebbe scoraggiare il micio dall'espletare i suoi bisogni in quanto potrebbe sentirsi eccessivamente "compresso" e non trovarsi a proprio agio.

Lo sapevi che… Per chi ha problemi di spazio, esistono anche lettiere triangolari che possono essere posizionate negli angoli delle stanze.

Lettiera per gatti autopulente

Negli ultimi periodi sono divenute particolarmente famose le lettiere autopulenti. Si tratta di lettiere chiuse dotate di componenti elettroniche che, dopo che il gatto ha espletato i bisogni ed è uscito dalla lettiera, si attivano per effettuare la pulizia della sabbia in maniera automatica. Sono generalmente dotate di un rastrello che pulisce la sabbia conferendo i bisogni un apposito contenitore, ma ce ne sono che funzionano anche in modi differenti.

Ad ogni modo, per quanto possano sembrare comode, presentano anche alcuni svantaggi quali: sono molto costose, richiedono allaccio alla corrente elettrica e alcune anche all'acqua e spesso i gatti non le amano o ne sono addirittura spaventati. Per questo, un simile accessorio andrebbe introdotto gradualmente al proprio animale e, in qualsiasi caso, non è detto che questo lo apprezzi.