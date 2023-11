Letargo della tartaruga d'acqua: come funziona, quando inizia e quanto dura

Le temperature si abbassano, le giornate si accorciano e il vostro rettile inizia a poltrire? Evidentemente è proprio il momento di saperne di più su come funziona il letargo della tartaruga d'acqua ! Ci immergeremo in questo argomento, ma ricorda anche che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere.

Prima di parlare del letargo della tartaruga d'acqua, facciamo un piccolo approfondimento. Per chi non lo sapesse, il letargo è uno stato per cui non solo la tartaruga ma diversi animali cadono in un sonno profondo . È un percorso biologico prestabilito e predeterminato, obbligatorio per molte specie, che si traduce in un lasso di vita "latente", con basse funzionalità vitali o con funzionalità vitali ridotte.

La tartaruga d'acqua va in letargo fra ottobre e novembre quando iniziano le primissime giornate di freddo e le temperature si abbassano . In questo periodo la tartaruga d'acqua inizia a mangiare molto meno, ciò è dovuto alla necessità di svuotare l'apparato digerente per poter affrontare al meglio sei mesi di letargo.

Il letargo delle tartarughe d'acqua inizia quando la temperatura esterna si aggira fra i 4 e i 7 gradi. In questo periodo il tuo pet inizierà a mangiare meno per poi nascondere la testa e gli arti nel carapace. Si tratta di un comportamento assolutamente normale e non devi allarmarti se l'animale apparirà immobile e assente, così tanto da sembrare morto. Sta semplicemente seguendo il corso della Natura!

La tartaruga d'acqua va in letargo totale quando la temperatura si attesta intorno ai 10°C ed è importante che la temperatura sul fondo non scenda mai sotto i 4°C per assicurare le funzioni vitali dell'animale . L'arrivo del freddo dunque spinge la tartaruga a mangiare sempre meno, passando in uno stato latente. Le ore di luce ridotte e la scarsa esposizione portano la tartaruga a ridurre le sue attività, dedicando moltissimo tempo al sonno e nutrendosi pochissimo sino ad arrivare al letargo completo.

Per il letargo le tartarughe d'acqua hanno necessità di un laghetto, artificiale oppure naturale, che sia profondo almeno un metro e con un diametro che non sia inferiore a due metri. In questo modo l'acqua si raffredderà in modo graduale senza subire fluttuazioni drastiche di temperatura e senza gelarsi. Se lo stagno non sarà abbastanza grande infatti il tuo pet potrebbe non sopravvivere alle variazioni di temperatura. Sul fondo inoltre dovranno esserci foglie e terriccio oppure uno strato di fango per consentire alla tartaruga di nascondersi. Nonostante ciò alcuni pet preferiscono costruirsi un riparo che sia nei pressi della riva senza sotterrarsi nel fondo dello stagno.

Letargo tartarughe d'acqua in giardino: come funziona?

Le tartarughe d'acqua che vanno in letargo in giardino avranno bisogno di un laghetto profondo circa un metro e largo due. Ciò è dovuto al fatto che l'animale si posizionerà sul fondo quando caleranno le temperature. Attenzione però: l'acqua avrà bisogno di raffreddarsi in modo graduale, senza gelare e arrivare a una temperatura sotto i 4 gradi. Inoltre il laghetto in giardino dovrà essere abbastanza profondo da consentire alla tartaruga di immergersi in modo corretto.

Il letargo in casa, al contrario, risulta più complicato per le tartarughe d'acqua. Nel "normale" letargo infatti la tartaruga smette di mangiare, rallentando anche il metabolismo e cade in uno stato di apatia sino a quando la temperatura non risale. Se in giardino tutto si svolge normalmente in casa la situazione è differente. In casa infatti questo pet vive con una lampada riscaldante che mantiene la temperatura costante: questo gli impedirà di andare in letargo.

Per attivare questo meccanismo dunque sarà necessario ricreare al meglio le condizioni presenti in un laghetto all'esterno. L'acqua dovrà essere profonda a sufficienza, mentre l'ambiente dovrà avere una temperatura intorno ai 5-7 gradi. Se non riesci a creare queste condizioni potresti pensare di tenere la tua tartaruga d'acqua all'interno di un acquario con riscaldatore.

In ogni caso dovresti contattare il veterinario per prenderti cura al meglio della tartaruga, valutando la situazione. Esistono infatti dei casi in cui sarebbe meglio che questo pet non andasse in letargo. Ad esempio quando la tartaruga è troppo piccola o sottopeso, se presenta delle ferite che non si sono cicatrizzate oppure se è malata. Infine una tartaruga con lo stomaco e l'intestino pieni, ossia che ha mangiato sino a poco tempo prima, non dovrebbe andare mai in letargo.