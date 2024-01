La brumazione, il letargo del geco leopardino Il geco leopardino (Eublepharis macularius) è una delle specie di rettili più popolari tra chi desidera avere una piccola lucertola come pet: oltre ad essere bellissimi e molto colorati, gli esemplari di geco leopardino sono tendenzialmente robusti e semplici da accontentare, motivo per cui risultano ottimi rettili per principianti. Come molti altri rettili, però, anche il geco leopardino ha bisogno di un lungo periodo di riposo durante la stagione fredda, durante il quale è fondamentale assicurarsi che il piccolo sauro si trovi in un ambiente confortevole e adatto al letargo. Prima di scoprire tutto sul letargo del geco leopardino, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguire il nostro nuovo profilo su Instagram per essere sempre aggiornati su salute, benessere e lifestyle…anche dei nostri amici da terrario.

Il geco leopardino va in letargo? Come altri rettili, con l'avvicinarsi dell'inverno il geco leopardino entra in uno stato di dormienza in cui rallenta le funzioni fisiologiche. Tuttavia non si può parlare di un vero e proprio letargo (che invece riguarda i mammiferi): durante l'ibernazione della stagione fredda, infatti, è possibile che il piccolo sauro emerga dal sonno ristoratore per bere dell'acqua o mangiare qualcosa. Come avviene per il drago barbuto e alcune specie di tartarughe, con l'abbassarsi delle temperature il geco leopardino inizia a smettere di mangiare e a dormire di più, fino a cercare riparo in un luogo buio e sicuro in cui riposare per i mesi più freddi.

Come si chiama il letargo del geco leopardino? Nonostante si parli spesso di "letargo", "ibernazione" o "pausa fisiologica", il termine corretto per indicare il periodo di dormienza del geco leopardino è brumazione. Si tratta di uno stato di letargo leggero tipico di animali ectotermi come i rettili, che durante il periodo più freddo dell'anno rallentano significativamente le funzioni corporee per tornare in forze e prepararsi al meglio per l'inizio della stagione riproduttiva, in primavera. Durante questo periodo, i rettili smettono di muoversi e di mangiare (anche se può capitare che possano riemergere dal sonno per bere dell'acqua). Il periodo di brumazione, però, non è un vero e proprio letargo: quest'ultimo riguarda esclusivamente i mammiferi e gli altri animali endotermi, cioè quelli capace di abbassare volontariamente la propria temperatura per rallentare le funzioni vitali. La brumazione dei rettili, al contrario, è una risposta fisiologica a fattori indipendenti dalla volontà dell'animale, una sorta di adattamento alle condizioni esterne.

Quanto dura il letargo del geco leopardino? Pre-bruma: circa 13 giorni;

Periodo di brumazione: dai 2 ai 3 mesi;

Post-bruma: circa 13-15 giorni. Il letargo del geco leopardino, o meglio il periodo di brumazione, può durare da due a tre mesi. Va però considerato che il periodo di quiescenza dei rettili inizia e termina in modo molto graduale: poiché i piccoli sauri non possono regolare la propria temperatura corporea, l'ibernazione non può che seguire il naturale abbassarsi delle temperature. Ci saranno quindi uno stato di pre-bruma, in cui il rettile tollera ancora la luce naturale, e uno di post-brumazione alla fine del periodo di ibernazione, durante il quale il geco riprende dimestichezza con la vita attiva e si prepara per la stagione dell'accoppiamento. Se il geco vive in casa, la brumazione dev'essere indotta tramite un attento controllo delle temperature e facendo digiunare il piccolo sauro. Il periodo consigliato per il letargo del geco leopardino domestico è di 2-3 mesi: idealmente la bruma dovrebbe durare da metà novembre a metà febbraio.

Brumazione del geco leopardino: come gestirla Verificare lo stato di salute del geco leopardino;

Metterlo a digiuno ;

; Pesare il geco leopardino;

Pre-brumazione: abbassare la temperatura e le luci della teca;

della teca; Brumazione: controllare il rettile ogni 10 giorni circa;

Post-brumazione: alzare la temperatura e le luci della teca fino a riportarle alle condizioni originarie. Il letargo del geco leopardino, se l'animale vive in cattività, non avviene in maniera totalmente spontanea: ad un certo punto, con l'avanzare della stagione fredda, il piccolo rettile inizierà a mostrare un certo rallentamento. In quel momento, è necessario intervenire per fare in modo che la "transizione" sia il più possibile graduale, come avviene in natura. In alcuni casi, il geco leopardino non entra in stato di brumazione, perché troppo giovane o perché troppo debole per affrontare il lungo sonno invernale. In quel caso, indurre la bruma può trasformarsi in un concreto rischio per la salute del geco: prima di ogni altra cosa, quindi, va verificato lo stato del sauro, che per affrontare la brumazione dovrebbe essere in ottima salute e pesare almeno 50 grammi. Una delle cose più importanti da fare è mettere a digiuno il geco leopardino almeno una settimana prima del letargo: il resto di eventuali pasti non espulsi può provocare infezioni e altri gravi problemi, che possono condurre anche alla morte dell'animale.