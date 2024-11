Leonberger: che carattere ha, quanto vive e qual è il prezzo?

Leonberger, che razza è? Shutterstock Il Leonberger è un cane di razza di taglia gigante, forte e muscoloso, impiegato in origine prettamente come cane da guardia. Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti del Leonberger: aspetto fisico, dimensioni, carattere, rapporto con gli altri animali padrone ideale, aspettativa di vita, bisogni nutrizionali, predisposizioni a malattie e quanto esercizio fisico può e deve fare per rimanere in salute.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? Il Leonberger è un cane grande, forte, muscoloso, ma anche molto elegante. Soprattutto gli esemplari maschi sono possenti e potenti. Il corpo presenta un torace ovale, ampio e profondo, che arriva almeno fino ai gomiti. Il garrese è pronunciato, soprattutto nei maschiò. Il dorso è dritto con lombi larghi, forti e ben muscolosi. La groppa è moderatamente inclinata, con la parte posteriore che è relativamente lunga, larga e leggermente arrotondata. In equilibrio con corpo e arti, la testa ha un aspetto possente e allungato, ma non è pesante. In proporzione con il cranio, il muso è moderatamente affusolato, ma non appuntito. Non ci sono rughe. Visto di profilo, il cranio appare leggermente arcuato. La parte posteriore del cranio non è più larga degli occhi. Il naso è nero, con la canna nasale di larghezza uniforme e leggermente arcuata. Le guance sono moderatamente sviluppate. Di medie dimensioni, gli occhi non sono né infossati né sporgenti, di medie dimensioni. Sono ovali, con espressione gentile. Il colore è marrone leggermente scuro. Le palpebre sono aderenti e non mostrano la congiuntiva. Le orecchie presentano un'attaccatura alta, ma non si trovano troppo indietro. Di medie dimensioni, sono carnose, con punte arrotondate, ben frangiate e pendenti verso i lati della testa. La bocca è dotata di mascelle forti con perfetta, regolare e completa chiusura a forbice (ovvero i denti superiori che si sovrappongono strettamente ai denti inferiori e sono posizionati perpendicolarmente alle mascelle). La dentatura è completa e uniforme, con i denti perfettamente verticali. Le labbra sono nere. Il collo è moderatamente lungo, un po' arcuato e non presenta giogaia (ovvero la pappagorgia). Le zampe anteriori sono dritte, con buona ossatura e gomiti aderenti. Il braccio è lungo, inclinato e muscoloso. La sezione dei metacarpi è forte, soda, dritta, se vista di fronte, e quasi verticale, se vista di lato. Non troppo vicine e parallele se viste da dietro, le zampe posteriori presentano una coscia superiore ben muscolosa, lunga e obliqua. L'angolo fra la coscia e la sezione successiva dell'arto è ben definito. I garretti sono possenti ed esprimono forza. I piedi si presentano stretti e arrotondati con dita ben arcuate. Quelli anteriori sono puntati in avanti. I cuscinetti sono neri. La coda è dritta e arriva almeno al garretto. Quando il cane è in movimento, la coda è leggermente curva, ma in genere non supera il livello della schiena. La coda non forma mai un anello. Il mantello presenta un doppio pelo: il sottopelo, che è molto spesso, e il pelo superiore, che è piuttosto lungo e fitto. La consistenza del pelo può variare da medio morbido a ruvido. È presente una tipica criniera su collo e petto, soprattutto negli esemplari maschi. Sono presenti, inoltre, frange sulle zampe anteriori e nella parte superiore delle zampe posteriori (nelle cosiddette culatte). Il colore del pelo può essere oro leone, rosso, marrone rossiccio, sabbia (fulvo o crema) e tutte le combinazioni intermedie. Alcuni esemplari possono mostrare le punte dei peli di colore nero. In genere, la parte inferiore della coda, la criniera e le frange sulle zampe sono di tonalità più chiara rispetto al resto del manto. A prescindere dal colore del pelo nel resto del corpo, il muso presenta sempre una maschera nera. L'andatura è tipicamente uniforme, con gli che, visti da davanti e da dietro, si muovono in linea retta sia durante la camminata che durante il trotto.

Quanto è grande? Un Leonberger adulto può raggiungere un peso compreso tra 30 e 50 kg e un'altezza compresa tra 65 e 80 cm. In genere, gli esemplari maschi sono più grandi delle femmine.

Qual è il suo carattere? Il Leonberger è un cane intelligente, coraggioso, leale e dal temperamento generalmente equilibrato. Sicuro di sé, è un animale calmo e tranquillo per la maggior del tempo, ma a volte vuole divertirsi e giocare. Non è timido e nemmeno aggressivo, ma è giusto ricordare che, in origine, era un cane da guardia, ragion per cui ha mantenuto un po' questa attitudine. Proprio perché nasce come cane da guardia, abbaia, avvisa e tende ad avere un atteggiamento sospettoso quando arrivano visitatori. Il Leonberger non è un cane che spicca per obbedienza; ecco perché, fin da piccolo, sarebbe opportuno sottoporlo a un addestramento specifico, utile anche in chiave socializzazione. In genere, è amichevole nei confronti dei cani conosciuti, mentre è poco socievoli con quelli che non conosce. Potrebbe aver bisogno di una formazione aggiuntiva per convivere con altri animali domestici, specie se non è cresciuto con loro. Generalmente, va d'accordo con i bambini, ma ci sono esemplari che necessitano di un addestramento specifico per un rapporto sicuro e senza problemi. Importante! Cani e bambini non andrebbero mai lasciati da soli senza la supervisione di un adulto.

Quanto vive? Un Leonberger ha un'aspettativa di vita che si aggira attorno ai 7-8 anni.

Dove dovrebbe vivere? Il Leonberger ha bisogno tanto spazio, per cui dovrebbe vivere in una casa grande con ampio giardino e situata in zone rurali (la campagna è ideale).

Qual è il padrone ideale? Il Leonberger ha bisogno di un padrone con esperienza in fatto di cani di taglia grande/gigante: si tratta, infatti, di cani dallo sviluppo relativamente lento e bisognosi di un addestramento a ritmo di crescita. In sostanza, il padrone ideale di questa razza canina deve avere molta pazienza, perché la crescita è lenta e l'addestramento deve andare di pari passo con essa. Chi è interessato all'adozione di un Leonberger deve essere a conoscenza del fatto che si tratta di un animale che mangia molto, il che comporta un esborso economico non indifferente nel lungo periodo; deve sapere, inoltre, che ha bisogno di vivere in una casa grande e con un ampio giardino. Ancora, il padrone del Leonberger deve essere consapevole dei potenziali problemi di salute di questo cane (cosa che potrebbe comportare un'ulteriore spesa) e del suo carattere non sempre amichevole nei confronti degli estranei. Infine, il padrone ideale deve essere munito di un'automobile grande e spaziosa, così da riuscire a trasportare l'animale dove serve (dal veterinario ma non solo).

Quanto esercizio fisico deve fare? Il Leonberger ha bisogno di fare almeno 2 ore di esercizio fisico al giorno, ma solo una volta che è adulto: fintanto che questo cane non è ancora del tutto maturo dal punto scheletrico, infatti, l'attività fisica va centellinata, per preservare l'animale da possibili patologie articolari in età adulta (es: displasia dell'anca). Il Leonberger è un cane da lunghe passeggiate, meglio se nelle ore più fresche della giornata. Ama anche fare qualche corsa, il che spiega perché è importante mettere a sua disposizione un ampio giardino. Infine, il Leonberger ha un'attrazione per l'acqua, ragion per cui, ogni tanto, potrebbe volersi fare una nuotata.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Come tutti i cani di taglia gigante, anche il Leonberger è un animale dal grande appetito, che deve mangiare importanti razioni di cibo; attenzione, però, a non esagerare, perché è predisposto a ingrassare e a soffrire di obesità. Sempre perché è un cane destinato a diventare molto grande in tempi abbastanza dilatati, è importante che il regime dietetico apporti il giusto equilibrio di minerali e vitamine, così che la crescita avvenga in maniera corretta. Il Leonberger è un cane suscettibile a problematiche di stomaco, alcune anche molto gravi come la torsione dello stomaco; per ridurre questo rischio, bisognerebbe alimentarlo con pasti piccoli ma frequenti. Una dieta corretta permette al Leonberger di arrivare a vivere anche 7-8 anni.

Ogni quanto fare la toelettatura? Il Leonberger richiede un'importante opera di toelettatura per rimuovere i peli morti e mantenere il mantello in buone condizioni. La spazzolatura andrebbe eseguita almeno 2-3 volte a settimana, ma sarebbe meglio farla tutti i giorni. Particolare attenzione merita la toelettatura del collo, del petto e delle frange presenti a livello delle zampe.

Qual è il suo prezzo? A seconda del pedigree e dell'allevamento da cui proviene, un cucciolo di Leonberger può costare tra i 750 e i 1.500 euro.

Qual è la sua storia? A creare la razza Leonberger fu un certo Heinrich Essig, sindaco della città tedesca di Leonberg, nel 1840. Essig voleva riprodurre un animale che avesse l'aspetto dei leoni presenti nello stemma araldico della città della quale era sindaco. Per farlo, incrociò tra loro San Bernardo, Terranova e, forse, il cane da montagna dei Pirenei. In origine, il Leonberger trovò impiego soprattutto come cane da guardia. Divenne popolare soprattutto tra reali e nobili, i quali erano gli unici che potevano permettersi di nutrire un cane con queste richieste nutrizionali. Con le due Guerre Mondiali, la razza Leonberger rischiò l'estinzione, dato che gli esemplari erano furono pochissimi. Successivamente, però, ci fu un'attenzione particolare per il suo ripristino e, oggi, sta diventando sempre più popolare.