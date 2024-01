Le tartarughe hanno i denti: vero o falso? Vi siete mai chiesti se le tartarughe hanno i denti? È una delle domande più frequenti su questi animali, ma la domanda che ci si da è, spesso, errata. Di certo tutti (o quasi) sappiamo che le tartarughe appartengono alla classe Reptilia e all'ordine Testudines. e che il loro aspetto è inconfondibile, grazie al guscio, amato tanto anche dai bambini, da cui sporgono testa e arti. Ma come fanno davvero a mangiare le tartarughe? Hanno i denti? Possono mordere il cibo, e persino noi umani? Prima di svelarvi la risposta inaspettata a questo quesito, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Le tartarughe non hanno i denti Vi sembrerà strano, specie se siete alle prime armi con questi animali, ma le tartarughe non hanno i denti. Questo perché, nonostante le varie differenze tra le specie acquatiche e di terra, che si caratterizzano di un muso diverso, a volte simile ad un becco adunco come quello di alcuni uccelli, e in altri casi più arrotondato, i denti non sono necessarie alle tartarughe. La spiegazione è molto semplice: esse sono fornite di lamine cornee, che ricoprono la mascella, formando una sorta di becco, che prende il nome di ranfoteca. Non possiamo definirli denti, nonostante le similitudini perché, in effetti, non lo sono.

Che cosa è la ranfoteca delle tartarughe Come appena accennato, le tartarughe non hanno i denti, ma bensì una ranfoteca, sia che siano di terra che di mare. Volgarmente detto becco della tartaruga, la ranfoteca è quella che in questo animale prende il posto delle labbra e dei denti. Più scientificamente, lo possiamo definire l'astuccio corneo che copre le mascelle dei Cheloni, degli uccelli e dei monotremi. Sì, perché è presente anche in altre specie animali oltre alla tartaruga. Per quanto riguarda la ranfoteca degli animali di cui stiamo trattando in questo articolo, essa è sempre dura, la consistenza è in definitiva la stessa del carapace.

Come mangia la tartaruga? Pur non avendo denti ma lamine, i margini della mascella e della mandibola di una tartaruga sono molto taglienti, ed è proprio così che questo animale riesce a mangiare e a ridurre in piccoli pezzi il cibo, che sarà così pronto per essere ingerito. Alcune differenze tra le varie specie sono interessanti: le tartarughe di terra, ad esempio, sviluppano in misura minore papille gustative o strutture di cheratina, che caratterizzano solitamente molte delle specie d'acqua. Il morso delle tartarughe terresti è però più forte, e permette loro di afferrare e strappare il cibo.

Le tartarughe possono mordere? Come già detto, la ranfoteca è provvista di lamine cornee molto taglienti e quindi, pur sprovvista di denti, la tartaruga può mordere non solo il cibo, ma anche noi, riuscendo anche a fare gravi danni e ferite. Non parliamo certo di un animale aggressivo, ma dobbiamo fare attenzione, specie se abbiamo a che farà con le così dette tartarughe azzannatrici oppure con la temibile tartaruga alligatore. Questi 'becchi' dunque hanno un morso potente a seconda delle dimensioni degli animali, e dunque la risposta alla domanda iniziale è sì, le tartarughe mordono. Non dobbiamo però a prescindere temere questa specie.

Lesioni della ranfoteca Come i nostri denti possono essere delicati e problematici, anche la ranfoteca delle tartarughe può essere interessata da vere e proprie lesioni, fratture e disturbi vari. Le fratture possono essere sia di natura traumatica che iatrogene, ovvero causate dal tentativo di forzarle ad aprire la bocca, azione sempre sconsigliata per il loro bene. Parliamo di una situazione ovviamente grave, poiché la frattura della ranfoteca è difficile da rimarginare, e questo porta le tartarughe a non mangiare più, con prevedibili e tristi risultati. Ci sono anche patologie che portano i piccoli a nascere con malformazioni della ranfoteca, alcune incompatibili con un percorso di vita (poiché come detto rende loro impossibile cibarsi), e altre difficili da gestire. Infine, ci sono le tartarughe affette da MOM, che possono subire un rammollimento anche della ranfoteca. Questo perché l'osteopatia metabolica è una patologia che colpisce le tartarughe alimentate con verdure povere di calcio o vitamina D3 e/o con uno scorretto rapporto di calcio e fosforo, il che comporta questo indebolimento del "becco".