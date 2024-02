Labrador retriever: come prendersene cura

Il labrador retriever - o semplicemente labrador - è una razza britannica di cane da caccia specializzata nel riporto (retriver, appunto).

Selezionata nel Regno Unito dal St. John (tipica del Terranova) tra gli anni '30 e '80 dell'Ottocento, questa razza di cane prende il nome proprio dalla regione del Labrador, dalla quale più precisamente vennero scelti i suoi progenitori.

In Europa, è oggi tra i cani più allevati in assoluto.

Il labrador ha un carattere amichevole, energico e giocoso. Inizialmente allevato principalmente come cane da lavoro (soprattutto caccia), è oggi ampiamente impiegato come cane da compagnia. Si presta anche all'addestramento come cane guida o da assistenza, oppure per lavori di salvataggio o terapeutici.

Si tratta di una razza abbastanza robusta, con relativamente pochi problemi di salute. Richiede bagni occasionali per mantenerli puliti, soprattutto se vivono in casa - vista la loro attitudine a tuffarsi nei corsi d'acqua. Come per tutte le razze, le unghie dovrebbero essere tagliate regolarmente e i denti lavati frequentemente.