Dove si prende e come si trasmette la tenia nel cane e nel gatto? Come eliminarla

La tenia è un parassita intestinale che infesta comunemente il cane, il gatto e numerosi altri mammiferi. La famiglia Taeniidae comprende numerose specie patogene che hanno bisogno per il loro sviluppo di un ospite intermedio e di un ospite definitivo, in cui sviluppare lo stadio adulto a livello intestinale. Vengono distinti dagli altri vermi intestinali per la loro caratteristica compressione in senso dorso-ventrale, per cui prendono il nome di vermi piatti.

La tenia in forma adulta vive nell'intestino dell'ospite definitivo e rilascia le proglottidi nell'ambiente tramite le feci prodotte ed il movimento migratorio attivo attraverso l' ano . Il ciclo prosegue con l'ingestione delle proglottidi da parte dell'ospite intermedio, in cui si sviluppa lo stadio larvale del parassita, in genere in forma cistica. L'infestazione da parte dei mammiferi come cane, gatto e uomo avviene per ingestione volontaria o accidentale dell'ospite definitivo.

Questo gruppo di tenie comprende varie specie che si differenziano per ospite intermed io, ma che possono parassitare come ospiti definitivi cani, gatti e volpi attraverso l'ingestione degli organi di prede infestate.

L'uomo può rientrare nel ciclo come ospite intermedio per ingestione di cibi contaminati o contatto con feci di animali infestati, albergando poi lo stadio larvale in cisti idatidee alveolari

Il riconoscimento di questa tenia avviene per la descrizione delle proglottidi che possono essere rilevate nelle feci dell'animale, nel pelo della zona circum-anale e su cucce o coperte su cui l'animale riposa. Nel momento della loro emissione infatti subiscono un processo di essiccamento molto veloce per cui assumono la caratteristica forma di chicco di riso o semi di zucca.

E' la tenia più frequente, arrivando ad una prevalenza del 60% nel cane e del 52% nel gatto. Gli ospiti intermedi sono rappresentati dalle pulci e dai pidocchi masticatori del cane, che ingerendo le proglottidi presenti nell'ambiente e sul pelo dell'animale sviluppano le cisti infestanti nel loro apparato muscolare. L'ingestione, accidentale o durante il leccamento o "grooming", di questi artropodi costituisce la via di trasmissione della tenia per la continuazione del suo ciclo vitale arrivando allo stadio adulto nel giro di circa 3 settimane.

La diagnosi viene effettuata per riconoscimento delle proglottidi . Questo però può essere difficoltoso nel caso di Echinococcus, che presenta proglottidi troppo piccole da vedere ad occhio nudo e che vengono eliminate ad intermittenza dall'ospite definitivo. Per questo motivo i metodi di diagnosi certa devono essere effettuate con strumentazioni di laboratorio avanzate.

In alcune situazioni di infestazioni massive si possono avere sintomi gastroenterici come diarrea , vomito e sintomi aspecifici di abbattimento.

Terapia e Profilassi

La terapia per l'infestazione da tenia è data dall'utilizzo di farmaci antielmintici, tra cui il praziquantel. Questa molecola risulta essere la maggiormente usata per la sua rapida efficacia e il suo spettro di azione molto ampio su tutti i tipi di tenia, insieme ad altri parassiti intestinali del cane e del gatto.

Conoscendo il ciclo biologico della tenia, possiamo anche considerare quali siano i fattori di rischio che ci sono per cani e gatti. Una buona protezione antiparassitaria evita l'infestazione da pulci, ospite intermedio per il Dipylidium caninum; per le tenie che necessitano della predazione come via di trasmissione è bene vietare l'accesso a cani e gatti a frattaglie di animali che possono albergare il parassita, associando sempre un costante controllo per i parassiti intestinali. Può essere utile, inoltre, una detersione specifica della zona perianale per i cani che ricevono la diagnosi di teniasi.

Infine non bisogna dimenticare che le tenie possono essere oggetto di zoonosi e quindi parassitare come ospite aberrante anche l'uomo. Per questo motivo è fondamentale un corretto smaltimento delle feci di cani e gatti, lavandosi le mani accuratamente dopo il contatto, e fare attenzione a non ingerire cibi contaminati prima di una corretta pulizia