Donazione di sangue nei cani e nei gatti: perché farla? Se hai un animale domestico, probabilmente conosci il legame speciale che si crea tra te e il tuo fedele amico a quattro zampe. Ma sai che il tuo animale potrebbe salvare la vita di un altro compagno attraverso una donazione di sangue? Negli ultimi decenni, l'interesse per la medicina trasfusionale veterinaria è cresciuto notevolmente, parallelamente alle capacità avanzate dei veterinari nel trattare pazienti critici ed emergenze. Le trasfusioni di sangue sono diventate cruciali per gestire condizioni mediche complesse e salvare vite. La donazione di sangue da parte di cani e gatti è un procedimento sicuro e relativamente semplice che può fare una differenza significativa nella vita di altri animali domestici.

A chi è necessaria una trasfusione? Molte condizioni mediche nei cani e nei gatti richiedono l'uso di trasfusioni di sangue per garantire il loro recupero. L'efficacia del trattamento per traumi gravi, malattie autoimmuni, emorragie e altre emergenze mediche e chirurgiche può dipendere dalla disponibilità di sangue donato. La consapevolezza dell'importanza della donazione di sangue animale può quindi influenzare positivamente le possibilità di guarigione e il benessere degli animali che necessitano di cure intensive.

Quali sono i requisiti per i donatori? I cani e i gatti donatori devono essere docili, sani, e sottoposti ad una regolare profilassi vaccinale.

Cani donatori: i cani donatori devono pesare almeno 23 kg, avere un'età compresa tra 1 e 8 anni, e non devono assumere farmaci al momento della donazione, fatta eccezione per antiparassitari di routine e trattamenti preventivi. È fondamentale che il cane sia in buona salute generale e abbia un temperamento calmo durante la procedura. È anche cruciale determinare il tipo sanguigno del cane utilizzando il sistema di antigeni eritrocitari noto come DEA (dog erythrocyte antigen) per prevenire reazioni avverse nel ricevente, dovute all'incompatibilità del sangue.

Gatti donatori: i gatti donatori devono pesare almeno 5 kg, essere in buona salute e vivere in ambienti interni. Devono essere di natura docile e ben gestiti durante la procedura. I gatti hanno un sistema di gruppi sanguigni noto come sistema AB, e anche nel loro caso la tipizzazione del sangue è essenziale per evitare reazioni di incompatibilità che potrebbero mettere a rischio la vita del ricevente.

Come si svolge la procedura di donazione? L'approccio alla donazione di sangue per cani e gatti segue linee guida rigorose per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente. Prima di ogni donazione, sia i cani che i gatti donatori devono sottoporsi a una visita clinica completa e agli esami del sangue di routine per monitorare la loro salute generale e confermare l'idoneità alla donazione. Questo processo include anche test annuali per malattie infettive endemiche nella regione e profilassi per parassiti, garantendo che solo animali sani partecipino alla donazione di sangue.

I cani possono donare fino a 4 volte l'anno senza alcuna controindicazione, mentre i gatti possono farlo fino a 3 volte l'anno.

Durante la procedura, il cane o il gatto viene posizionato sul tavolo veterinario in decubito laterale o sternale. Il sangue viene prelevato dalla vena giugulare con l'assistenza del personale veterinario e la rassicurazione del proprietario. Il prelievo stesso dura circa 15 minuti e la quantità di sangue prelevata è sicura, raggiungendo al massimo il 20% del volume totale di sangue dell'animale.

Quali sono i benefici della donazione? E perché è importante? Nonostante i chiari benefici della donazione di sangue animale per il ricevente in stato di necessità, la consapevolezza pubblica rimane limitata. Molti proprietari non sono consapevoli che i loro animali domestici possono diventare donatori e spesso manca la comprensione dei vantaggi, sia per l'animale donatore che per l'avanzamento della medicina veterinaria.

Oltre al beneficio diretto di salvare vite, i donatori possono trarre vantaggio da controlli sanitari regolari e da un monitoraggio attento della loro salute. Questo può aiutare a identificare precocemente eventuali problemi di salute che altrimenti potrebbero passare inosservati. Per la comunità veterinaria, l'accesso a una fonte affidabile di sangue donato può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza, migliorando significativamente le possibilità di recupero per i pazienti critici.