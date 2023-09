Prendersi cura di un felino, e di un animale in generale, vuol dire anche essere pronti a intervenire in casi d'emergenza . Per questo motivo si consiglia d'avere in casa un kit di pronto soccorso per gatti, così da essere sicuri di non trovarsi mai impreparati. I rischi sono svariati, quindi si consiglia di preparare al meglio la propria scatola con tutto il necessario , di cui di seguito vi parliamo nel dettaglio.

Non occorre commettere l'errore di pensare che il kit di pronto soccorso per gatti sia in fondo uguale, o quasi, a quello per gli esseri umani. Corpi e necessità ben differenti richiedono, infatti, una grande specificità nella preparazione della scatola delle medicine , e non solo.

In questo lasso di tempo può accadere di tutto ed è bene avere con sé il necessario per risolvere problemi non ordinari . A ciò si aggiungono quei prodotti ideali per una determinata problematica, magari ben nota.

Quando si ha un gatto, più che un cane, si è spesso costretti a condividerlo con il mondo esterno. È così che il felino prenderà ad aggirarsi per l'area circostante, a caccia di verde, cibo e altri della sua specie, sia quando cucciolo che in fase adulta .

Kit di pronto soccorso per gatti: cosa c’è dentro

Garza

Vatuffoli in cotone

Nastro microporoso

Forbici

Salviette

Spray antisettico

Lozione

Perossido di idrogeno

Guanti monouso senza lattice

Soluzione salina oculare

Gel per occhi

Vaselina

Termometro rettale

Non è detto che un kit di pronto soccorso per gatti debba essere acquistato già assemblato in negozio. Non manca di certo tale opzione ma realizzarlo da sé offre due vantaggi. Da una parte un prezzo ridotto e dall'altra la costante consapevolezza di ciò che si ha a disposizione per far fronte a eventuali emergenze del proprio felino adorato.

Proviamo quindi a immaginare di dover acquistare ogni singolo prodotto singolarmente, ecco ciò che si otterrebbe per la salute del proprio coinquilino peloso. Il primo passo da compiere è quello di procurarsi una scatola adeguata. Ciò vuol dire impermeabile. Individuata la confezione giusta per il proprio kit di pronto soccorso per gatti, sarebbe il caso di incollarvi all'interno il numero di telefono del veterinario di fiducia, così come il suo indirizzo. Poco al di sotto si dovrebbe, invece, aggiungere il numero del centro d'emergenza locale disponibile tutto il giorno e la notte, h24.

Tra le cose da acquistare, possibilmente prima di far accedere in casa un felino in maniera permanente, è un libro sui principali bisogni dei gatti, che comprende di certo dettagli su come prendersene cura in maniera corretta. Il volume scelto non andrà di certo nel kit di pronto soccorso, ma è utile per capire di cosa non si possa davvero fare a meno.

Sarebbe il caso di tenere all'interno del kit anche la scheda di vaccinazione, così da averla sempre con sé in caso di viaggio rapido e d'emergenza presso il veterinario. Qualora vi fossero delle problematiche ben note e reiterate nel tempo, ai documenti andrebbero aggiunti anche quelli medici, legati ad esempio ad analisi precedentemente svolte.

Di seguito riportiamo un elenco alquanto dettagliato, ma non universale, delle cose di cui si può aver bisogno per un kit di pronto soccorso per gatti. Non si tratta di consigli validi in assoluto per tutti per il solo motivo che ognuno conosce il proprio gatto, con punti di forza e deboli. Sta quindi al padrone o alla padrona selezionare esattamente il tutto, cambiando magari alcuni elementi con altri, a seconda della specificità del caso.

Come detto, a seconda del singolo caso è possibile aggiungere altri prodotti. È però difficile pensare di poter fare a meno di uno di questi, sostituendolo. Piuttosto meglio aggiungere, eccedendo, così da non correre rischi.