Kangal: che carattere ha, quanto vive e qual è il prezzo?

Kangal, che razza è? Shutterstock Il Kangal, anche noto come Kangal Turco, è un cane di razza di taglia gigante, dall'aspetto imponente e dalla corporatura muscolosa e atletica, che in origine trovava impiego come cane da guardia per il bestiame. Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti del Kangal: aspetto fisico, dimensioni, carattere, rapporto con gli altri animali padrone ideale, aspettativa di vita, bisogni nutrizionali, predisposizioni a malattie e quanto esercizio fisico può e deve fare per rimanere in salute.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? Il Kangal è un cane grande, muscoloso, di proporzioni equilibrate e con una postura sana e imponente. Il corpo presenta un torace profondo, che arriva fino alla punta del gomito e con costole ben cerchiate. È potente, ben muscoloso, con poco grasso. È leggermente più lungo dell'altezza al garrese. Il garrese è lievemente prominente. I lombi sono forti e leggermente arcuati. Il cranio è grande, largo e leggermente arrotondato. La testa presenta un leggero solco sulla fronte. Il rapporto cranio/muso è di circa 3:2. I maschi maturi hanno teste più larghe delle femmine. Le labbra sono lievemente pendule, il che conferisce un profilo quadrato alla faccia anteriore. Il muso si assottiglia leggermente verso il naso, il quale è grande, di colore nero e con narici larghe e aperte. Il muso presenta sempre una caratteristica maschera di pelo scura, che in alcuni esemplari si estende oltre gli occhi. Gli occhi sono di medie dimensioni, a mandorla o di forma ovale. Le palpebre aderenti e non mostrano la congiuntiva. Il loro colore può variare dal dorato al marrone, in armonia con il colore del mantello. Le rime palpebrali sono ben pigmentate. Le orecchie sono di medie dimensioni, di forma triangolare, arrotondate alle punte. Inserite lievemente sulla parte superiore della testa, sono pendenti e portate piatte sulle guance. Quando è il cane è sull'attenti, si drizzano. La bocca presenta denti grandi e ben posizionati, con una chiusura a forbice perfetta, regolare e completa (significa che i denti superiori si sovrappongono strettamente ai denti inferiori e sono posizionati perpendicolarmente alle mascelle). Le mascelle sono forte. Le labbra sono nere. Il collo è leggermente arcuato, potente, muscoloso, di lunghezza moderata. Alcuni esemplari presentano una leggera giogaia (pappagorgia). Le zampe anteriori si caratterizzano per spalle ben muscolose. Gli arti anteriori sono ben distanziati, dritti, con buona ossatura, e abbastanza lunghi (equivalgono al 50-55% dell'altezza totale del cane). I metacarpi sono forti, evidenti e, se visti di lato, leggermente inclinati. I gomiti sono aderenti ai fianchi. Le zampe posteriori sono potenti, ma più leggere di quelle anteriori. Si contraddistinguono per una moderata rotazione del ginocchio. I piedi sono forti, rotondi o ovali, con dita ben arcuate. I piedi posteriori sono più allungati di quelli anteriori. Le unghie sono nere o grigie. I cuscinetti sono ben imbottiti e forti. Alcuni esemplari possiedono degli speroni posteriori. La coda è lunga e arriva almeno fino al garretto. L'attaccatura è piuttosto alta. Il pelo sulla coda tende a essere leggermente più lungo che sul corpo, ma senza frange. Quando il cane rilassato, la coda è portata bassa con un leggero ricciolo; quando l'animale è vigile, invece, è portata alta in un ricciolo aperto e centrale sul dorso, specialmente nei maschi. Il mantello si caratterizza per un doppio pelo: il sottopelo, che è spesso, impermeabile e antivento, e il pelo superiore, che è corto e denso. Né soffice né ondulato, il mantello appare piatto e aderente. È leggermente più lungo e spesso su collo, spalle e coda. Il colore del Kangal è uniforme e può variare dal crema al fulvo, dal sauro al grigio acciaio. È da segnalare la caratteristica maschera e le orecchie scure. Alcuni esemplari mostrano una piccola quantità di pelo bianco su petto, dita e mento. La coda può essere di colore bianco o nero. Sebbene rilassata e uniforme, l'andatura dà l'impressione di potenza latente.

Quanto è grande? Un Kangal adulto può raggiungere un peso compreso tra 40 e 60 kg e un'altezza compresa tra 71 e 81 cm. In genere, gli esemplari maschi sono più grandi delle femmine.

Qual è il suo carattere? Il Kangal è cane calmo e controllato, ma anche con un'indole dominante e territoriale. Non a caso, trovava impiego in origine come cane da guardia per il bestiame. È un animale intelligente, audace e naturalmente indipendente. Orgoglioso e sicuro di sé, è un cane leale al suo padrone. Non è aggressivo, ma tende ad abbaiare e ad essere sospettoso nei confronti dei visitatori; ciò conferma il suo essere territoriale. Potrebbe non gradire gli altri cani e potrebbe aver bisogno di una formazione extra per convivere con altri animali domestici (es: gatto). Non è tra i cani più adatti a vivere in una famiglia con bambini; tuttavia, se supervisionato e opportunamente addestrato, è possibile la convivenza. Per natura, è un cane dallo stile di vita nomade, capace di vivere all'aperto con qualsiasi condizione atmosferica. È un grande lavoratore. Non è un cane facile da addestrare: a un approccio incentrato sul rinforzo positivo bisogno unire gentilezza, coerenza e tanta pazienza. Importante! Cani e bambini non andrebbero mai lasciati da soli senza la supervisione di un adulto.

Quanto vive? Il Kangal ha un'aspettativa di vita che si aggira attorno ai 10-13 anni.

Dove dovrebbe vivere? Il Kangal ha bisogno di tanto spazio, per cui dovrebbe vivere in una casa grande con ampio giardino. Inoltre, poiché non ama molto il via vai di persone, è di gran lunga preferibile che viva in campagna. La vita in città e in appartamento non fa per lui.

Qual è il padrone ideale? Il Kangal ha bisogno di un padrone con esperienza in fatto di cani di taglia gigante: questi animali, infatti, devono ricevere un addestramento specifico fin dalla giovane età, così da essere obbedienti al padrone e non rappresentare un pericolo per terzi (persone, ma anche altri animali).

L'addestramento di un Kangal è un impegno, che richiede denaro e tempo. Il padrone ideale del Kangal deve essere una persona attiva, disposta a fare lunghe passeggiate. Chi è interessato all'adozione di un Kangal deve sapere che questo animale mangia molto, il che nel lungo periodo comporta un esborso economico non indifferente; deve sapere, inoltre, che ha bisogno di vivere in una casa grande e con un ampio giardino, e che non ha timore del meteo avverso, ragion per cui potrebbe voler uscire volentieri anche con la pioggia (con tutto il disagio che ne consegue al suo rientro). Ancora, chi vuole un Kangal deve essere consapevole dei potenziali problemi di salute di questo cane (cosa che potrebbe comportare un'ulteriore spesa). Infine, il padrone ideale deve essere munito di un trasportino grande e spazioso, e di un'automobile altrettanto capiente, così da riuscire a trasportare l'animale dove serve (dal veterinario ma non solo).

Quanto esercizio fisico deve fare? Il Kangal è un cane atletico, che ha bisogno di fare almeno 2 ore di esercizio fisico al giorno, tra passeggiate a passo costante e corse in libertà. Attenzione, però, che tutta questa attività deve avvenire soltanto una volta che l'animale è completamente cresciuto dal punto di vista scheletrico, altrimenti rischia di sviluppare problematiche articolari anche serie. Quando è in salute e in forma, il Kangal può raggiungere, di corsa, velocità molto elevate, con punte che toccano le 30 miglia orarie (oltre 45 km all'ora).

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Come tutti i cani di taglia gigante, anche il Kangal è un animale dal grande appetito, che deve mangiare importanti razioni di cibo. Sempre perché è un cane destinato a diventare molto grande in tempi abbastanza dilatati, è importante che il regime dietetico apporti il giusto equilibrio di minerali e vitamine, così che la crescita avvenga in maniera corretta. Il Kangal è un cane predisposto a soffrire di patologie dello stomaco, alcune anche molto gravi come la torsione dello stomaco (o volvolo); per ridurre questo rischio, bisognerebbe alimentarlo con pasti piccoli ma frequenti. Una dieta corretta permette al Kangal di arrivare a vivere anche 10-13 anni.

Ogni quanto fare la toelettatura? Nel Kangal, la toelettatura del pelo andrebbe eseguita una volta ogni 2-3 giorni al massimo. Per quanto riguarda il lavaggio, è consigliabile abituarlo fin da giovane, in quanto potrebbe risultare problematico farlo quando è adulto, considerate le dimensioni del cane.

Qual è il suo prezzo? A seconda del pedigree e dell'allevamento da cui proviene, un cucciolo di Kangal può costare tra i 1.000 e i 2.000 euro.

Difetti di razza e malattie verso le quali ha predisposizione Il Kangal presenta diversi difetti di razza; è predisposto, infatti, a sviluppare varie patologie e condizioni, tra cui: Problemi allo stomaco, come dilatazione gastrica, torsione dello stomaco (volvolo);

Patologie articolari, come la displasia dell'anca del cane e la displasia del gomito del cane;

Entropion, un disturbo oculare che predispone a sua volta a infezione dell'occhio;

Infezioni dell'orecchio;

Lipoma.

Qual è la sua storia? Il Kangal nasce come cane da guardia del bestiame: il suo compito originario era quello di rimanere con il gregge senza il pastore, avvisando il gregge del pericolo e, se necessario, affrontando la minaccia da soli; predatori con i quali poteva avere a che fare erano lupi, sciacalli e persino orsi. Il nome deriva dalla città di Kangal, situata nell'Anatolia centrale, nella provincia di Sivas, in Turchia (il che spiega il nome Kangal turco). A portarlo qui sembra siano stati i nomadi turchi, dopo i loro viaggi in Asia Centrale. A confermarlo sono anche gli studi sul DNA dei cani provenienti da Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan e Afghanistan, tutti animali geneticamente simili ai cani Kangal. Fino a poco tempo fa, il Kangal e un'altra razza, l'Akbash, risultavano essere la stessa razza. Oggi, però, il Kangal è riconosciuto come una razza a sé stante e ha ottenuto uno standard di razza proprio dal Kennel Club.