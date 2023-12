Ipotermia nel gatto: cause, sintomi, rischi e cosa fare subito

L'ipotermia nei gatti è un'evenienza possibile, se si vive in un luogo in cui la temperatura scende sotto i 7°C. La minaccia si trasforma in un problema ben più grande se la temperatura scende ulteriormente, al di sotto di 0°C.

Anche le caratteristiche della razza del gatto possono avere un ruolo: i gatti senza pelo , come gli Sphynx, non sono in grado di intrappolare e mantenere il calore corporeo come un gatto robusto con una lunga pelliccia (come ad esempio il Maine Coon ).

Quanto più grave è il caso di ipotermia, tanto più evidenti diventeranno i sintomi. Se la temperatura del gatto scende troppo, potrebbe entrare in coma , motivo per cui è importante agire nel momento in cui si notano segni di ipotermia. Alcuni dei sintomi a cui dovresti prestare attenzione includono:

Come trattare l'ipotermia nei gatti

Il trattamento dipenderà dalla gravità dell'ipotermia del gatto.

Al primo segno di ipotermia, portare il gatto in un luogo caldo e asciutto: in caso di ipotermia lieve, il riscaldamento può essere sufficiente. È importante assicurarsi che il gatto non si trovi su una superficie fredda durante questa procedura e, in tal caso, coprire la superficie con delle coperte per proteggerlo. I gatti con il pelo bagnato dovranno essere asciugati delicatamente, a mano utilizzando coperte o asciugamani, oppure con un asciugacapelli portatile impostato a un livello basso.

Portare il gatto in casa in un'area riscaldata e applicare coperte calde; è possibile usare anche bottiglie di acqua calda avvolte in asciugamani per riscaldarlo, o il proprio calore corporeo (basta prenderlo in braccio).

Se un gatto mostra gravi segni di ipotermia o se le tecniche di riscaldamento domestico non funzionano, significa che ha bisogno di cure veterinarie immediate. Anche se il micio non reagisce, il recupero dall'ipotermia è possibile con un trattamento immediato e con l'aiuto del veterinario.

Se l'ipotermia è considerata lieve, il veterinario coprirà il tuo gatto con coperte isolanti per aumentare lentamente la sua temperatura corporea. I gatti con grave ipotermia avranno bisogno di un trattamento più aggressivo. Questo approccio si concentra sul riscaldamento dei gatti dall'interno verso l'esterno per evitare che le basse temperature danneggino gli organi interni. Per fare questo, il veterinario può somministrare clisteri di acqua calda e lavande gastriche; può anche utilizzare un ventilatore per fornire aria riscaldata ai polmoni del gatto o una flebo per far circolare i fluidi riscaldati.

Durante ciascuno di questi trattamenti, il veterinario monitorerà attentamente la temperatura del gatto. Nei casi più gravi, lo specialista dovrà anche monitorare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna del tuo gatto.