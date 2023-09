Insufficienza Renale nel Gatto: sintomi e differenza fra acuta e cronica

Nel gatto con insufficienza renale, invece, tutte funzioni vengono meno, ragion per cui l'animale entra in uno stato di sofferenza più o meno marcato, a seconda di quanto è severa la compromissione degli organi.

Per insufficienza renale si intende l'incapacità dei reni di svolgere le loro funzioni, le quali sono fondamentali per la salute dell'organismo.

Cause

Tipi di Insufficienza Renale nel Gatto

Si parla di insufficienza renale acuta quando i reni perdono le loro funzioni in modo rapido, in breve tempo (giorni o settimane).

Nel gatto, le cause di insufficienza renale acuta possono essere diverse; tra queste, si segnalano:

Avvelenamento da farmaci o sostanze tossiche (tra cui anche piante);

Traumi pelvici con interessamento dell'apparato urinario;

Infezioni (pielonefrite, FeLv, FIP ecc.);

Malattie metaboliche e infiammatorie;

Disidratazione;

Calcoli vescicali o ureterali.

Se diagnosticata per tempo, l'insufficienza renale acuto del gatto è potenzialmente reversibile.

Insufficienza Renale Cronica nel Gatto

Si parla di insufficienza renale cronica nel gatto quando la compromissione delle funzioni dei reni si sviluppa lentamente, nell'arco di molti mesi o addirittura anni.

Molto spesso, è difficile stabilire la causa, proprio a causa del fatto che la malattia si palesa dopo molto tempo dall'evento che ha innescato il danno renale.

Tra i possibili fattori causali, figurano malattie autoimmuni, tumori, problemi alla tiroide, ipertensione, malattie congenite come il rene policistico e alcune infezioni renali che non hanno esito acuto; inoltre, sono da segnalare l'associazione con la malattia parodontale e il contributo derivante dalla predisposizione genetica verso la patologia.

L'insufficienza renale cronica del gatto è una condizione progressiva, che, tante volte, si manifesta in modo evidente allo stadio più avanzato, quando ormai la funzione renale è ormai del tutto compromessa; nelle fasi precedenti, la malattia non induce sintomi e segni particolari.

L'insufficienza renale cronica del gatto non è curabile; questo significa che non c'è possibilità di un ripristino della funzione dei reni.

Tuttavia, è vero anche che, se la diagnosi è precoce, è possibile garantire all'animale una buona qualità di vita per diverso tempo.