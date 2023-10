Insufficienza Renale nel Cane: cause e sintomi

Generalità Shutterstock L'insufficienza renale nel cane è una patologia insidiosa, che può presentarsi in forma acuta o cronica e che solitamente colpisce l'animale anziano. Nel cane che soffre di insufficienza renale, i reni sono incapaci di svolgere le loro funzioni: questo comporta l'accumulo nel sangue di tossine e sostanze di rifiuto, il mancato controllo dell'equilibrio idro-salino ematico e della pressione sanguigna, e un'alterata produzione di globuli rossi. Il cane con insufficienza renale manifesta tipicamente minzione frequente, sete eccessiva, nausea, perdita di peso, poco appetito, debolezza, diarrea, ulcere in bocca, alito cattivo ecc. Se la diagnosi è tempestiva e precisa, l'insufficienza renale acuta è ancora reversibile. L'insufficienza renale cronica, invece, è una condizione irreversibile, per la quale non esiste una cura; la diagnosi precoce può soltanto aiutare a rallentare la malattia e posticipare le complicanze più gravi.

Cos'è Insufficienza Renale nel Cane: cosa si intende? Per insufficienza renale si intende l'incapacità dei reni di svolgere le loro funzioni, le quali sono fondamentali per la salute dell'organismo. I reni di un cane sano provvedono a: Rimuovere tossine dall'organismo, attraverso un meccanismo di filtrazione che si conclude con la produzione delle urine;

Controllare la pressione sanguigna;

Mantenere l'equilibrio idro-salino nel sangue;

Secernere ormoni che stimolano il midollo osseo a produrre globuli rossi. Nel cane con insufficienza renale, invece, i reni non hanno più tessuto funzionale, ragion per cui tutte queste funzioni appena elencate vengono meno e l'animale entra in uno stato di sofferenza, che può portare anche al decesso. Non bisogna confondere il termine insufficienza renale con quello di malattia renale: con malattia renale, si intende in modo generico una disfunzione dei reni dovuta a una perdita di tessuto funzionale più o meno estesa; con insufficienza renale, invece, si vuole indicare una compromissione completa della salute dei reni, in ogni loro cellula. Nel cane con insufficienza renale, invece, tutte queste funzioni vengono meno, ragion per cui l'animale entra in uno stato di sofferenza più o meno marcato, a seconda di quanto è severa la compromissione degli organi.

Cause Tipi di Insufficienza Renale nel Cane Nel cane, l'insufficienza renale può presentarsi in forma acuta oppure in forma cronica. Insufficienza Renale Acuta nel Cane Si parla di insufficienza renale acuta quando i reni perdono le loro funzioni in modo rapido, in breve tempo (giorni o settimane).

Nel cane, le cause di insufficienza renale acuta possono essere diverse; tra queste, si segnalano: Avvelenamento da farmaci (es: FANS) o sostanze tossiche (tra quest'ultime, nei cani, si segnalano i rodenticidi e i prodotti antigelo, consumati ovviamente per sbaglio dall'animale);

Patologie e condizioni che pregiudicano l'apporto di sangue ai reni;

Infezioni (la più comune è la leptospirosi, infezione che il cane può sviluppare per esempio bevendo acqua contaminata);

Malattie infiammatorie (es: glomerulonefrite o malattie autoimmuni con interessamento renale). Se diagnosticata per tempo, l'insufficienza renale acuto del cane è potenzialmente reversibile. Insufficienza Renale Cronica nel Cane L'insufficienza renale cronica nel cane è una condizione che l'animale sviluppa lentamente, con il tempo; rappresenta lo stadio finale di un declino graduale della funzione renale.

L'insufficienza renale cronica è una patologia subdola, perché potrebbe palesarsi anche molto tempo dopo (mesi o anni) da quando è iniziato il danno ai reni.

Alla fine del processo patologico, nessuna cellula renale è più funzionale.

Molto spesso, è difficile stabilire la causa, proprio a causa del fatto che la malattia si palesa dopo molto tempo dall'evento che ha innescato il danno renale.

Tra i possibili fattori causali, figurano: età avanzata, malattie autoimmuni (es: amiloidosi), tumori, razza (es: Bovaro del Bernese e Shar pei), malattie congenite come il rene policistico, alcune infezioni renali (es: pielonefrite e leptospirosi) che non hanno esito acuto e fenomeni tromboembolici; inoltre, sono da segnalare l'associazione con la malattia parodontale e il contributo derivante dalla predisposizione genetica verso la patologia.

L'insufficienza renale cronica nel cane è una condizione irreversibile, non curabile; questo significa che non c'è possibilità di un ripristino della funzione dei reni.

Tuttavia, è vero anche che, se la diagnosi è precoce, è possibile garantire all'animale una buona qualità di vita per diverso tempo.

Sintomi Come si manifesta l’Insufficienza Renale nel Cane? I reni di un cane con insufficienza renale non sono in grado di rimuovere efficacemente dal corpo tossine e sostanze di rifiuto prodotte dall'organismo; ciò ha due effetti: Il cane sente il bisogno di bere di più , per urinare ed espellere le sostanze di rifiuto;

, per urinare ed espellere le sostanze di rifiuto; A causa delle tossine in eccesso, l'animale avverte nausea. Sintomi e segni tipici dell'insufficienza renale del cane sono: Minzione frequente (l'animale potrebbe urinare in casa);

Bisogno di bere spesso (sete eccessiva). È dovuto alla necessità del cane di ripristinare i liquidi persi con la frequente minzione;

Perdita di peso e riduzione dell'appetito;

Diarrea;

Vomito;

Depressione;

Gengive bianche. È dovuta all'anemia indotta dall'insufficienza renale;

Ulcere in bocca e stomatiti. Si formano a causa dell'uremia, termine medico che indica l'accumulo di urea nel sangue (l'urea è una sostanza di rifiuto).

L'uremia provoca una forma di vasculite, che sfocia nell'aumento dei livelli di ammonio nella saliva. La combinazione di questi effetti comporta un'infiammazione generalizzata della mucosa orale e gengivale;

L'uremia provoca una forma di vasculite, che sfocia nell'aumento dei livelli di ammonio nella saliva. La combinazione di questi effetti comporta un'infiammazione generalizzata della mucosa orale e gengivale; Alito cattivo;

Disidratazione;

Cecità improvvisa. Si deve a un innalzamento della pressione arteriosa;

Debolezza, depressione e indifferenza. Alcuni di questi sintomi caratterizzano anche condizioni meno serie, ragion per cui è sempre consigliabile consultare un veterinario prima di allarmarsi eccessivamente.

Diagnosi Come riconoscere l’Insufficienza Renale nel Cane Fondamentali alla diagnosi di insufficienza renale nel cane sono l'analisi critica dei sintomi (anamnesi) e gli esami di urine e sangue; quest'ultimi, nell'animale con la malattia, evidenziano una funzionalità renale compromessa e la severità della condizione. Talvolta, il veterinario potrebbe approfondire la situazione ricorrendo a un esame radiologico dell'addome, a un'ecografia renale e, perfino, a una biopsia. Molto importante è il contributo del padrone dell'animale in merito a tutto ciò che riguarda la comparsa dei sintomi (improvvisi o progressivi; cosa ha mangiato; comportamenti anomali; ecc.). Il riconoscimento della forma di insufficienza renale presente avviene sulla base dei dati raccolti in occasione dell'anamnesi e delle informazioni fornite dal padrone in merito alla comparsa dei sintomi.

Terapia Come si cura l’Insufficienza Renale nel Cane? Innanzitutto, il cane che soffre di insufficienza renale necessita di essere reidratato; pertanto, un primo trattamento consiste nell'iniezione endovenosa o sottocute di fluidi (fluidoterapia). Il veterinario, poi, potrebbe aggiungere la somministrazione di farmaci, integratori e vitamine, il tutto per alleviare la sintomatologia e rallentare la progressione della malattia. In presenza di un blocco (es: un tumore) lungo l'apparato urinario, è indispensabile anche l'intervento chirurgico per la sua rimozione. Fondamentale è, infine, anche la dieta: serve il passaggio a un'alimentazione a basso contenuto di fosforo e proteine, e arricchita con vitamina D e acidi grassi omega-3. In generale, i trattamenti adottati in presenza di un'insufficienza renale nel cane servono sostanzialmente ad alleggerire il "lavoro" svolto dai reni e a favorire l'eliminazione delle sostanze di rifiuto (compito che, nella normalità, spetterebbe ai reni). Cosa fare quando il Cane soffre di Insufficienza Renale Cronica Avanzata? Purtroppo, il trattamento per il gatto che soffre di insufficienza renale cronica allo stadio terminale prevede esclusivamente cure palliative, poiché la malattia ormai è irreversibile. Anche in questa fase, il padrone può avere ancora un ruolo, rendendosi nuovamente importante per il suo animale: può effettuare la somministrazione sottocute con fisiologica (può farsi insegnare dal veterinario di fiducia); può assicurargli un posto caldo, cibo e acqua; può aiutarlo quando deve fare pipì, per evitare che la faccia in casa; ecc.