Quali insetti si possono tenere in Italia?

Viene però naturale riflettere sulle tipologie di insetti che è possibile avere come "animali da compagnia" in Italia. Di seguito forniamo indicazioni di base per avviarsi a tale pratica, essendo certi di non andare a caccia di specie protette.

L'entomologia è un ramo molto interessante della zoologia. La passione per gli insetti è in costante espansione per via della capacità di questi animali di trovare modi straordinari di vivere e prosperare.

Allevare farfalle

Creare un allevamento di farfalle non è affatto così insolito, anzi. Si tratta però di un'attività alquanto complessa, che necessita dei kit giusti. Alcuni più moderni promettono di rendere il tutto più facile, e sono ideali per principianti che si cimentano per la prima volta grazie alle guide dettagliate e agli esemplari facili da allevare. Occorre acquistare delle "casette", così come del mangime da preparare per la nutrizione dei bruchi, fino a che non avranno raggiunto lo stadio di crisalide. Questa fase dura circa 15 giorni, al termine dei quali si potrà osservare la metamorfosi finale in farfalla.

Ma le farfalle vivono un giorno? Non proprio, ma di certo la loro esistenza nella forma evoluta non è particolarmente lunga. Le specie presenti maggiormente in Italia, Macaone e Cavolaie maggiori, vivono fino a 3 settimane. Alcune specie esotiche invece, come gli Eliconidi tropicali, possono raggiungere anche la veneranda età di sei mesi.