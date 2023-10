Ingestione Corpi Estranei nel Cane: quali pericoli e cosa fare

Introduzione Shutterstock L'ingestione di corpi estranei nel cane è un'eventualità molto comune.

I cani, infatti, sono animali curiosi per natura e, per fare conoscenza, tendono a masticare gli oggetti che trovano in giro. In molti casi, gli oggetti ingeriti transitano per l'apparato digerente senza problemi, venendo poi espulsi con le feci; in alternativa, l'animale li vomita.

Alle volte, però, capita che il corpo estraneo crei un'ostruzione intestinale, una condizione molto serie che richiede un intervento chirurgico di rimozione.

Cos'è Si parla di ingestione di corpi estranei nel cane quando l'animale appunto ingerisce un oggetto diverso dal cibo o dall'acqua, oggetto che non risponde all'azione digestiva dei succhi gastrici. Dopo l'ingestione di un corpo estraneo, quest'ultimo può transitare senza problemi lungo l'apparato digerente ed essere espulso con le feci oppure può bloccarsi a livello dello stomaco o dell'intestino (occlusione intestinale).

C'è anche la possibilità che l'animale reagisce con il vomito, espellendo così l'oggetto estraneo dalla bocca; ciò si verifica, tuttavia, solo quando il corpo estraneo è all'inizio del tratto digestivo. Quando si verifica un blocco intestinale da oggetto estraneo, la situazione diviene seria e servono cure veterinarie immediate.

Cause Perché si verifica l’Ingestione da Corpi Estranei nel Cane? I cani sono animali curiosi di natura: vogliono esplorare nuovi luoghi, nuovi odori e nuovi sapori. Purtroppo, per fare conoscenza, usano la bocca e, non di rado, capita che ingoino degli oggetti o li facciano a brandelli. Alcuni cani hanno la tendenza a ingoiare di tutto: carta, fazzoletti, vestiti, pezzi di legno o di plastica, parti dell'arredamento in vimini, ossa, sassi, spilli ecc. Non bisogna poi dimenticare i pericoli che si celano in cucina: i cani sono attratti dall'odore del cibo, ragion per cui, per una distrazione del padrone, potrebbero arrivare a ingoiare stuzzicadenti e bastoncini di legno utilizzati nella preparazione di vivande. Anche i sacchetti dei rifiuti sono rischiosi, in quanto emettono odori che richiamano le attenzioni del cane. Ovviamente, i cani non sono tutti uguali: ci sono animali più propensi di altri a ingoiare tutto quello che può essere una novità o che può sapere da cibo. Ecco, allora, che il padrone deve essere un buon osservatore e studiare al meglio abitudini e tendenze del proprio animale, così da evitare spiacevoli situazioni. Ingestione di Corpi Estranei nel Cane: cosa può accadere? Il tubo digerente è sostanzialmente un lungo tubo che serve a far transitare il cibo per bocca, esofago, stomaco, intestino tenue, colon e retto; le feci si formano a livello intestinale, più precisamente nel colon. Quando un cane ingoia un corpo estraneo, il destino di quest'ultimo può essere diverso: Può attraversare l'intero apparato digerente senza creare problemi;

Se le dimensioni sono elevate, può crearsi un blocco all'interno dello stomaco o dell'intestino;

Se si tratta di un filo o uno spago, questo può raggomitolarsi e creare un'ostruzione;

Se l'oggetto è un ago, uno stuzzicadenti o qualcos'altro di simile, c'è il rischio che la punta di questi oggetti rechi danno alla parete dello stomaco o dell'intestino. In ogni caso, la formazione di un blocco intestinale è una condizione molto grave, che può sfociare in: Fenomeni necrotici ai danni dell'intestino (sono dovuti a un'interruzione dell'apporto sanguigno);

Perforazione intestinale;

Emorragie;

Infezioni (peritoniti);

Sepsi e shock. In assenza di cure immediate, le complicanze dell'occlusione intestinale possono avere anche esito letale. Lo sapevi che… In un cane, il cibo ingerito impiega dalle 10 alle 20 ore per attraversare l'intero tratto digerente (dalla bocca all'ano).

Sintomi Ingestione di Corpi Estranei nel Cane: quali sono i sintomi? I cani che hanno ingoiato un corpo estraneo non si sentono bene; tra i sintomi possibili dell'ingestione di un corpo estraneo figurano: Diminuzione dell'appetito;

Vomito;

Diarrea;

Dolore addominale;

Difficoltà a defecare o, in alternativa, produzione di piccole quantità di feci;

Letargia;

Malumore quando l'animale viene toccato nell'addome. Complicanze dell’Ingestione di Corpi Estranei nel Cane L'ingestione di un corpo estraneo nel cane può sfociare in un'occlusione intestinale, con tutti i pericoli discussi in precedenza.

Diagnosi Ingestione di Corpi Estranei nel Cane: come riconoscerla? L'anamnesi e l'esame obiettivo sono le prime due indagini diagnostici utili a capire se un cane ha ingerito un corpo estraneo e a valutare le condizioni dell'animale. Dopodiché, è prassi che il veterinario effettui una radiografia dell'apparato digerente, per individuare l'oggetto o gli oggetti ingeriti. Non tutti i materiali sono chiaramente visibili: la plastica, per esempio, è scarsamente visibile, il che ne complica la visione a una normale radiografia; i metalli, i sassi, gli stuzzicadenti o le ossa, invece, si vedono in modo evidente. L'esame radiografico può aiutare nel riconoscimento degli eventuali cambiamenti avvenuti a livello intestinale. Se le normali radiografie non bastano a individuare il corpo estraneo ingerito e/o a capire le alterazioni a livello intestinale, è necessario ricorrere a una radiografia con contrasto; questa soluzione, tuttavia, ha un limite: se il cane vomita, risulta difficile, se non impossibile, applicarla (il mezzo di contrasto, infatti, viene somministrato per via orale). Per ulteriori approfondimenti sullo stato di salute dell'animale, il veterinario potrebbe affidarsi anche a esami del sangue e delle urine. Infine, si segnala che, nei casi più gravi e urgenti (valutati sempre dopo un'opportuna anamnesi e un esame obiettivo), il veterinario potrebbe scegliere di effettuare un intervento chirurgico esplorativo al posto dell'imaging.