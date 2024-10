Influenza del gatto: quali sono i sintomi e quanto dura?

Questo articolo ha il proposito di chiarire cause e sintomi dell'influenza felina, come si diagnostica e come si cura, e quanto dura.

L'influenza felina non va confusa con l' influenza aviaria dei gatti , un'infezione diversa, dovuta in questo caso a virus influenzali propriamente detti.

Tuttavia, le evidenze suggeriscono che ammalano più facilmente i gatti giovani (per via dell'immaturità del sistema immunitario ) e i gatti anziani o con malattie croniche (per via di una compromissione del sistema immunitario).

Come l'herpes virus felino di tipo 1, anche il calicivirus felino è in grado di assumere una forma latente , pronta a riattivarsi e causare una seconda infezione contagiosa al verificarsi di eventi stressanti (es: nuovo padrone) o all'insorgenza di patologie croniche.

L'herpes virus felino di tipo 1 si segnala anche per comportarsi in modo simile all' herpes simplex di tipo 1 umano, responsabile dell' herpes labiale : una volta infettato l'ospite, infatti, è capace di assumere una forma latente , pronta a riattivarsi in presenza di un forte stress o una malattia seria, causando una seconda infezione altrettanto contagiosa.

Per quanto concerne l' herpes virus felino di tipo 1 , è possibile anche una trasmissione per via materno-fetale : i gattini che nascono da madri infetti possono sviluppare l'infezione alcune settimane dopo la nascita, infezione che può essere anche molto grave.

Altre vie di contagio possibili sono l' esposizione a oggetti contaminati dai virus (es: ciotole) e il contatto con esseri umani che hanno toccato in precedenza un gatto infetto (in questo caso, l'essere umano agisce sostanzialmente da veicolo dell'infezione).

La principale via di trasmissione dell'influenza felina è il contatto diretto con la saliva e le secrezioni nasali e oculari di un gatto infetto : è, infatti, in questi fluidi biologici e nei tessuti di occhi , naso, bocca e gola che si trovano i virus responsabil dell'infezione.

L'influenza felina non può trasmettersi all'essere umano , in quanto i patogeni che la possono provocare non possono infettarlo.

Per una diagnosi ancora più accurata, il veterinario potrebbe attuare la ricerca e l'isolamento delle particelle virali nei secreti e in un campione di cellule provenienti dalla gola, dal naso e/o dagli occhi dell'animale.

Qual è la cura?

Attualmente, non esiste una cura specifica per l'influenza felina; le uniche cose da fare, quindi, sono attendere la risoluzione spontanea dell'infezione e ricorrere a una terapia sintomatica, mirata ad alleviare i sintomi e ad accelerare la guarigione.

La terapia sintomatica può comprendere semplici precauzioni, gocce oculare e farmaci.

Cosa fare per la congestione nasale?

Il gatto con forte congestione nasale e delle vie aeree può trarre beneficio da una maggiore umidificazione ambientale; per esempio, può essere una buona idea porre il gatto in un bagno pieno di vapore per 10-15 minuti, più volte al giorno.

Cosa fare per le secrezioni nasali e oculari?

La pulizia, con un panno umido, delle secrezioni presenti sul viso e sugli occhi del micio può ridurre l'irritazione locale.

Cosa fare per la congiuntivite?

L'animale può trarre giovamento dall'impiego di gocce oculari lubrificanti, che attenuano i sintomi fastidiosi della congiuntivite.

Il ricorso a colliri antibiotici deve avvenire soltanto su indicazione del veterinario di riferimento e qualora si sospetti una sovrainfezione batterica a carico degli occhi.

Cosa fare contro il calo dell’appetito?

La congestione nasale può attenuare il senso dell'olfatto del micio e provocarne un calo dell'appetito.

Per rimediare a ciò, gli esperti consigliano di somministrare all'animale del cibo particolarmente saporito.

Si possono usare antinfiammatori?

Se il gatto presenta zoppia o appare dolorante, il veterinario potrebbe prescrivere un antinfiammatorio per migliorare la salute generale dell'animale.

Si possono usare farmaci antivirali?

Per il momento, non esistono farmaci antivirali approvati per l'influenza felina; tuttavia, in alcuni casi particolari (in particolare nelle infezioni da herpes virus felino di tipo 1), il veterinario potrebbero ricorrere al famciclovir, un antivirale capace talvolta di migliorare la sintomatologia.

Quando serve la terapia antibiotica?

Come detto, alle volte, i gatti con influenza felina, in particolar modo quelli più giovani e quelli con malattie croniche, sviluppano una sovrainfezione batterica, che aggrava il quadro dei sintomi.

In tali occasioni, è fondamentale una terapia antibiotica mirata a controllare l'infezione.

Cosa fare in caso di complicanze?

Se il gatto sviluppa complicanze, quali cheratite o ulcere corneali, deve ricevere una terapia veterinaria specifica urgente.

Se l'animale versa in condizioni di salute gravi (è molto sofferente, è gravemente disidratato), serve il ricovero in clinica veterinario, per ricevere tutte le cure del caso.

La cosa importante da fare quando il gatto mostra chiari segni di grave sofferenza o è lento a guarire è rivolgersi al più presto al veterinario di riferimento.

Come eliminare i virus dell’influenza felina dalle superfici?

I classici disinfettanti alla candeggina sono in grado di eliminare efficacemente i virus dell'influenza felina dalle superfici contaminate (si dà per scontato che sia superfici su cui è possibile usare la candeggina).

Per quanto concerne gli oggetti potenzialmente contaminati, bisogna comportarsi in modo differente a seconda che questi possano essere o meno trattati con candeggina: immersione in soluzione disinfettante per almeno 5 minuti (seguita da risciacquo), in caso di oggetti trattabili con candeggina, e lavaggio con abbondante acqua calda e sapone, in caso di oggetti non trattabili con candeggina.

Il lavaggio di coperte e panni appartenenti all'animale infetto può avvenire tranquillamente in lavatrice, con acqua calda a detersivo.

La decontaminazione di divani e poltrone può avvenire con shampoo per tappezzeria; va detto anche, tuttavia, che, su queste superfici, un patogeno come FHV-1 ha tempi di sopravvivenza davvero brevi (ragion per cui non ha molto senso provvedere alla decontaminazione).

Se una persona tocca un gatto infetto, bisogna lavare le mani con acqua e sapone e, se possibile, applicare un disinfettante per mani a base alcolica.