Infezioni agli occhi del gatto: quali sono le cause e quali i sintomi?

Gli occhi del gatto sono organi preziosi quanto delicati, ragion per cui, se sviluppano un'infezione, è importante rivolgersi subito al veterinario di fiducia per ricevere indicazioni sul da farsi.

Le infezioni agli occhi del gatto sono disturbi molto comuni, che possono essere dovuti all'azione di virus, batteri o ad altre cause.

Un gatto potrebbe sviluppare un'infezione anche a seguito di un taglio, procuratosi per esempio in giardino durante un'uscita.

Per approfondire:

Tra i patogeni che possono provocarla figurano virus e batteri , compresi quelli elencati in precedenza (herpesvirus felino, calicivirus felino, Mycoplasma felis ecc.).

Tra gli agenti virali più spesso coinvolti si segnalano il virus della rinotracheite felina , anche noto come herpesvirus felino ( FHV-1 ), e il calicivirus felino ( FCV ). Questi virus rappresentano gli agenti eziologici della cosiddetta influenza felina , un'infezione delle vie aeree superiori del gatto che può interessare anche gli occhi.

Qualora lo ritenesse opportuno, inoltre, il veterinario potrebbero ricorrere ad alcuni esami di laboratorio come la PCR , il test ELISA , le colture batteriche ecc., per scoprire con precisione la natura e la causa dell'infezione oculare.

Successivamente, di solito, trovano impiego alcuni test oftalmici , tra cui il test di Schirmer (per la misura della produzione lacrimale) e il test della fluoresceina (per la ricerca di lesioni o ulcere corneali).

Diagnosticare un'infezione agli occhi del gatto e le sue cause può richiedere diverse indagini.

Come si curano?

Le infezioni agli occhi del gatto richiedono un trattamento contro la causa e una terapia per alleviare la sintomatologia.

A seconda dei casi, possono trovare impiego colliri, pomate oftalmiche e farmaci a uso orale.

Cosa fare contro le infezioni virali agli occhi?

Alcune infezioni virali guariscono spontaneamente nel giro di qualche giorno; in questi casi, non serve nessuna terapia specifica.

Infezioni virali più serie, invece, necessitano di un trattamento antivirale, somministrato attraverso colliri o farmaci per uso orale.

In entrambe le circostanze, se il gatto è sofferente, il veterinario può indicare un antidolorifico per ridurre il dolore; prima di optare per questa soluzione, però, valuta rischi e benefici del trattamento.

Si ricorda che la risposta di un gatto a un'infezione virale dipende anche dal suo stato di salute e dall'età: un gatto adulto e in salute, infatti, è più forte dal punto di vista immunitario di un gatto giovane o un gatto anziano con patologie sottostanti.

Cosa fare contro le infezioni batteriche agli occhi?

In presenza di un'infezione oculare di natura batterica, il gatto ha bisogno di una terapia antibiotica oftalmica (collirio) oppure orale.

L'antibiotico usato è a discrezione del veterinario, il quale sceglie in base al batterio ritenuto responsabile dell'infezione e individuato in fase di diagnosi (quando possibile).

Come nel caso precedente, se il gatto è sofferente, la terapia antibiotica potrebbe accompagnarsi a un trattamento antidolorifico orale, per ridurre il dolore agli occhi.