Prima di entrare nel dettaglio, ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Imparando cosa è normale per il tuo animale domestico e prestando attenzione alla routine di pipì del tuo cane, sarai in grado di individuare problemi che potrebbero richiedere una visita dal veterinario.

Diversi fattori contribuiscono alla frequenza con cui il tuo cane ha bisogno di fare pipì. La frequenza potrebbe aumentare in base a piccole cose, come il consumo di acqua extra da parte del tuo animale domestico dopo una calda giornata al parco o dopo aver mangiato abbondantemente. Oppure la minzione frequente nei cani potrebbe indicare un problema di salute .

" Il mio cane fa troppa pipì ?" è una delle domande più frequenti che ricevono i veterinari, da padroni allertati dalle nuove abitudini del proprio cane. Non sapendo commisurare quanto sia troppo e quanto poco, andiamo subito nel panico per la salute dei nostri cuccioli.

Gli esperti affermano che il variare di questi intervalli può dipendere dalla dieta, dal livello di attività, dall'assunzione di acqua e dalla disponibilità di un'adeguata accessibilità al bagno. Nota bene, la taglia e la razza non influiscono sul numero di volte in cui i cani fanno pipì in un giorno.

Un cane solitamente ha bisogno di urinare una volta ogni 4-6 ore , anche se alcuni possono resistere 8 e persino 12 ore senza l'urgenza di fare pipì. Questa massima estensione del loro tempo di attesa può avvenire quando i cani sono abituati ad attendere che i loro padroni tornino a casa , magari dal lavoro, se non hanno nessun altro che li faccia uscire. Ovviamente, i veterinari consigliano sia di non lasciare così a lungo i cani da soli a casa , e sia di affidare il compito a qualcuno di portarli fuori per i loro bisogni quando noi non ci siamo.

Conoscere il numero medio di volte in cui un cane fa pipì ti aiuterà a notare i problemi nel tuo cane. In realtà i veterinari spiegano che dovresti misurare ciò che è normale per il tuo cane perché questi animali tendono a favorire la routine e amano fare le cose alla stessa ora, ogni giorno.

La minzione frequente nei cani può dipendere dall'età (nei cuccioli o nei cani anziani), così come da un sovrappeso che li porta ad urinare più frequentemente. Può dipendere da farmaci che prende per specifiche patologie, come il diabete, e in questi casi puoi ancora stare tranquillo.

Quando il cucciolo fa troppa pipì?

Fino ai 3 mesi;

Quando non ha imparato a controllarla;

Se non gli abbiamo insegnato ad attendere la passeggiata.

Se abbiamo visto che la taglia e la razza non influiscono sulla necessità di urinare del nostro cane, l'età invece ha la sua importanza. I cuccioli dovranno uscire più spesso, ogni 2 ore, soprattutto nei primi mesi quando deve ancora imparare ad attendere la passeggiata per fare pipì. In realtà per i cuccioli non c'è un "troppo", alcuni veterinari sostengono che persino ogni ora può andare bene se non abbiamo ancora insegnato loro le regole.

Fino a tre mesi, inoltre, non ha ancora il controllo dei suoi bisogni, non avverte lo stimolo, e potrebbe farla anche durante un momento di gioco in casa, quando meno te lo aspetti.