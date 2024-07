Il gatto si può abbronzare?

Il gatto si abbronza al sole? Nonostante il gatto subisca quanto noi gli effetti dei raggi UV, responsabili dell'abbronzatura, non si può abbronzare. Piuttosto, la sua pelle può reagire sviluppando rossori e dermatiti, che vanno trattati quanto prima. L'epidermide del gatto, infatti, è molto più sottile della nostra, motivo per cui l'azione dei raggi UVA e UVB può risultare più dannosa.

Perché i gatti si mettono al sole? Termoregolazione;

Eredità genetica ancestrale;

Recupero di energie;

Sintesi di sali minerali e Vitamina D;

Regolazione dell'umore;

Sollievo dal dolore. Il primo motivo che porta i gatti a stendersi al sole è la termoregolazione: i suoi antenati vivevano nei deserti dell'Africa settentrionale, e proprio per questo motivo i gatti hanno una buona resistenza al caldo e hanno una temperatura corporea più alta della nostra. La temperatura ideale per un gatto va dai 38,0 ai 39,2°C, e richiede un certo impegno per essere mantenuta alle nostre latitudini. Inoltre, la sua dieta a base di proteine animali non gli fornisce una fonte di calore immediata, cosa che spinge il piccolo felino a cercare il calore da fonti esterne. Secondo alcuni studi, questa eredità genetica aiuta a spiegare anche perché al gatto piace tanto mettersi al sole: le alte temperature infatti potrebbero essere percepite come una condizione naturale e familiare, capace di regolare anche l'umore. Esistono ovviamente delle eccezioni: alcune razze a pelo lungo, come il Maine Coon, che provengono da zone più fredde, sono note per non amare particolarmente gli ambienti caldi e assolati. Per lungo tempo si è pensato che i bagni di sole servissero anche per la sintesi di sali minerali e vitamina D, ma tale supposizione è messa in discussione da recenti studi che dimostrano che i gatti alimentati con una dieta carente di vitamina D rimangono tali indipendentemente dall'esposizione ai raggi UV. Un altro motivo che porta i gatti ad amare il sole è il sollievo dai dolori articolari: gatti anziani o obesi che soffrono di artrite possono trovare giovamento al sole poiché il calore può aiutare a rilassare le articolazioni e lenire il dolore.

Quando mettere la crema solare al gatto? D'estate, tutte le volte che il gatto esce il base alla posologia della crema solare acquistata;

In situazioni di sole intenso, specialmente se il gatto è senza pelo o ha il pelo bianco o molto chiaro; I gatti adorano stare al sole, ma in alcuni casi quest'abitudine potrebbe provocare dei problemi. La loro pelle molto sottile li rende soggetti ai danni provocati dai raggi solari UVA e UVB, con la conseguenza che possono svilupparsi dermatiti molto difficili da tenere a bada, che portano alla formazione di croste e alla perdita del pelo. Alcune zone del corpo, come il muso e le orecchie, sono particolarmente delicate, soprattutto in quelle specie che rischiano più delle altre di ustionarsi, come gli Sphynx e i gatti con il pelo bianco o molto chiaro. Anche i gatti anziani e quelli che hanno soltanto muso, orecchie e pancia chiari dovrebbero essere protetti dall'azione del sole. In questi casi è bene munirsi di una crema solare per gatti, che protegga l'animale dai potenziali danni dei raggi UV.

Come mettere la crema solare al gatto? La prima volta, testare il prodotto su una piccola zona;

Spalmare con attenzione nelle zone dal pelo più rado: orecchie, naso, testa, interno coscia, dove occorre;

Controllare che il gatto non la lecchi via;

Mettere la crema solare al gatto non è un'operazione particolarmente complicata, ma richiede una certa attenzione e anche la piena collaborazione da parte del felino, il quale potrebbe decidere di non gradire l'applicazione della lozione. Una volta scesi a patti con il gatto, è bene fare un test spalmando una piccola quantità di crema su una porzione di pelle, in modo da essere sicuri che non provochi prurito o reazioni allergiche. È importante applicare bene il prodotto su orecchie, testa, naso, interno coscia e pancia, facendo attenzione a non dimenticare tutte le zone in cui il pelo è più chiaro oppure meno folto. La lozione va applicata con una certa regolarità: esistono prodotti che vanno messi ogni 2-3 ore e soluzioni da applicare ogni 6-7 ore. Una delle fasi più delicate è quella appena successiva: bisogna infatti fare in modo che il gatto non lecchi via il prodotto prima che questo asciughi. Uno snack o un gioco funzionano (quasi) sempre, ma anche un'applicazione mentre il gatto è particolarmente rilassato (o profondamente addormentato) può essere d'aiuto.

Come proteggere i gatti bianchi dal sole? I gatti completamente o parzialmente bianchi, come il gatto d'Angora o il Turkish Van, sono particolarmente sensibili agli effetti dei raggi UV. Perciò è importante proteggerli dal sole, non soltanto cercando di farli rilassare in luoghi ombreggiati, ma anche aiutandosi con una crema solare specifica, formulata appositamente per i gatti. I gatti bianchi, in ogni caso, andrebbero tenuti in casa almeno nelle ore più calde della giornata per evitare l'insorgere di scottature e dermatiti.