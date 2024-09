Il gatto può giocare con il laser?

Si può far giocare il gatto con il laser? Tra i giochi in commercio nel settore felino c'è il laser. Certamente, il gioco è studiato appositamente e se non puntato direttamente negli occhi ma su pavimento o muro può essere un intrattenimento. Bisogna però prendere in considerazione che il gatto è un animale predatore e che la sensazione di non riuscire mai ad acchiappare il gioco (a differenza di una pallina o un pupazzetto) potrebbe creare stress, senso di frustrazione e nervosismo.

Perché ai gatti piace il laser? Risveglia l'istinto predatore;

Il gioco è interattivo;

Il movimento imita quello di una creatura vivente. Tra i giochi moderni interattivi più apprezzati c'è il laser; utile perché programmabile e utilizzabile per pochi minuti così da far divertire il gatto quando il proprietario non può interagire direttamente è un divertimento che conquista la loro attenzione perché risveglia l'istinto predatore. Il gatto è un cacciatore e trovarsi in balia di un pallino luminoso interattivo che imita il movimento di una creatura vivente lo stimola; attenzione però perché il senso di frustrazione nel non riuscire mai ad acchiapparlo genera nervosismo e stress nel gatto.

Come usare il laser per gatti in modo sicuro? Prudenza;

Limitare questo gioco per pochi minuti e non quotidianamente;

Offrire alternative, ad esempio, un peluche o uno snack. Come accennato, il laser se utilizzato in modo continuo causa stress e frustrazione, perciò, va utilizzato per un tempo limitato e con estrema prudenza. Il consiglio è quello di limitare il gioco a pochi minuti e non usarlo con costanza. Un'altra opportunità è quella di offrire un'alternativa: ad esempio lanciare una crocchetta golosa, uno snack o ancora un peluche con all'interno catnip.

Quanto tempo al giorno giocare con il gatto? Alcuni minuti al giorno. Sappiamo che molti scelgono il gatto perché molto più indipendente del cane ma è altrettanto vero che l'animale ha bisogno di socialità e intrattenimento per non annoiarsi vivendo in casa e quindi con un numero di stimoli minori. Il consiglio è di giocarci alcuni minuti al giorno, non servono grandi momenti se non nei cuccioli che lo ricercano con una periodicità maggiore. Per evitare che il gatto vada in sovrappeso o possa soffrire di depressione, donargli del tempo li aiuterà nella loro vita di gatto da appartamento dove la caccia è ridotta al minimo se non per alcuni piccoli insetti che possono rientrare nel loro radar.

Cosa fa il laser ai gatti? Se diretto negli occhi può danneggiarli. Dobbiamo ricordare che la vista è uno dei sensi più sviluppati nel gatto e che proprio in questi esemplari la parte del corpo è estremamente delicata; se lo sguardo del gatto entra in contatto con il laser potrebbe avere problemi alla vista a causa di un danneggiamento della retina provocato dal fascio luminoso.

Cosa usano i gatti per giocare? Palline e topini con imbottitura;

Nastri, gomitoli, bacchette con le piume;

Tunnel;

Scatole di cartone;

Giocattoli con catnip;

Tiragraffi ad albero. A seconda dell'età del gatto e del proprio carattere le modalità di gioco possono cambiare ma in linea di massima ci sono dei passatempi che conquistano ogni esemplare. Partiamo suggerendo dei grandi classici, palline e topini con imbottitura. Chiaramente richiedono un po' di interazione da parte nostra, che possiamo lanciare per stimolare l'istinto predatorio. Estremamente interessanti sono nastri e gomitoli che si rivelano soluzioni low cost estremamente convenienti o le bacchette con le piume, un gioco tra i preferiti dell'animale. Per consentirgli di fare un po' di movimento e arrampicate così da evitare il sovrappeso non deve mancare un tiragraffi ad albero, soprattutto se in casa c'è più di un gatto o è presente anche un cane. Altrettanto apprezzate e low cost le scatole di cartone: un vero spasso per i gatti che li utilizzano per nascondersi, fare piccoli attacchi o semplicemente sentirsi al sicuro. Per lo stesso motivo vengono messi in vendita i tunnel. Non mancano poi i giocattoli con catnip, una tipologia di pianta che attiva i sensi dei gatti e li stimola aiutandoli a non annoiarsi e soprattutto scatena la loro attività facendoli divertire. Un'alternativa sono i giochi di intelligenza, solitamente associati ad alcuni esercizi che vanno a stimolare la psiche e il ragionamento aggiungendo delle crocchette o delle palline che fungeranno da premio.