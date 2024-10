Il gatto può essere mancino?

Sì, i gatti possono essere (anche) mancini . È giusto, a proposito, ricordare come questa caratteristica è assai comune tra gli animali: anche il cane può essere mancino o destrorso e ciò non dovrebbe rappresentare una preoccupazione per i propri padroni.

Per provare ciò, i gatti sono stati sottoposti a una sfida per recuperare del cibo, utilizzando l'arto sinistro o destro.

A riguardo, lo studio ha evidenziato come nella scelta della zampa da utilizzare sia preponderante la differenza sessuale tra i gatti . Infatti, tra i 44 gatti presi in analisi (di cui 24 maschi e 20 femmine), i gatti maschi hanno dimostrato una quasi totale preferenza per l'uso della zampa sinistra, mentre le femmine erano più indirizzate a utilizzare la zampa destra.

Secondo uno studio pubblicato da Science Direct , sono molti i fattori che influenzano come e in quale modo il gatto reagisce di fronte a uno stimolo, e da ciò dipende anche la scelta della zampa da utilizzare.

Anche il modo in cui scende le scale ci permette di comprendere la preferenza del nostro gatto. Come abbiamo detto, però, alla base delle attività svolte dal nostro gatto c'è il genere sessuale. I gatti maschi , infatti, mostrano una maggiore propensione all'uso della zampa destra , mentre le femmine sono generalmente indirizzate a utilizzare la zampa sinistra .

Sempre tenendo in considerazione i preziosi studi della dottoressa Deborah L. Wells , ogni singolo gatto sembra avere una zampa dominante. Nell'atto di procurarsi del cibo, per esempio, è facile comprendere se il nostro gatto è mancino o destrorso: basta osservarlo mentre mangia o cerca di accaparrarsi un bocconcino.

Diversa la situazione per i destrorsi, che sembrano tollerare meglio le situazioni di stress, riuscendole a gestire in maniera più efficace rispetto ai gatti che tendono a utilizzare la zampa sinistra.

È la conformità del cervello a influenzare la personalità del nostro gatto: bisogna partire da questo importante presupposto per comprendere le altre ragioni alla base del mancinismo. Lo studio, già citato in precedenza, ha evidenziato che i gatti che scelgono di utilizzare la zampa sinistra sono più soggetti a stress.

Devo preoccuparmi se il mio gatto è mancino?

No, il gatto può essere mancino o destrorso senza avere ripercussioni nella sua vita quotidiana.

Come evidenziato fino a questo momento, la scelta di una zampa rispetto a un'altra non influenza in nessun modo la salute del nostro gatto. Uno studio pubblicato sul blog dell'American Veterinary Society of Animal Behaviour ha infatti evidenziato come i gatti mancini e destrorsi non abbiano chissà quali sostanziali differenze nei test attitudinali condotti.

La zampa dominante non influenzava il risultato dei test, poiché ogni gatto riusciva a portare a casa il proprio compito. Discorso a parte per i gatti ambidestri, che sembrano in effetti più svantaggiati a causa della loro versatilità nell'utilizzo della zampa destra o sinistra.

Nei test effettuati, questa versatilità d'uso si è dimostrata in un certo senso limitante. I gatti ambidestri mostravano un'evidente rallentamento e perdita di precisione e velocità nei compiti che venivano assegnati.

Questo discorso però non deve affatto allarmare: bisogna ricordare che i gatti domestici sono abituati a vivere in spazi protetti e sicuri ed essere ambidestri potrebbe rappresentare un problema per i gatti abituati a cacciare in natura. Niente pericoli, insomma, per i nostri gatti domestici.