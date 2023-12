Il gatto può essere geloso degli esseri umani? Il gatto può essere geloso? La risposta è sì. Di fronte all'arrivo di una nuova persona oppure di un altro animale infatti il tuo micio potrebbe dare dei segnali di gelosia. Imparare a individuare i segnali di questo comportamento è essenziale per poter gestire al meglio la quotidianità del pet e consentirgli di vivere serenamente, senza stress.

Cosa fa un gatto quando è geloso? Graffia i mobili;

Fa pipì in luoghi insoliti;

Si nasconde;

Miagola in modo insistente. Se la gelosia deriva dall'istinto di protezione nei confronti del proprio territorio, il gatto tenderà a graffiare i mobili. Il gesto di farsi le unghie infatti per il tuo pet rappresenta una marcatura olfattiva e visiva. Segnare i mobili serve dunque a chiarire la sua presenza all'interno del territorio. Al tempo stesso il gatto potrebbe fare pipì in luoghi insoliti: un meccanismo di marcatura per rendersi visibili ad eventuali rivali. Pure l'istinto di nascondersi in zone riparate, ad esempio sotto il letto o nell'armadio, indica un disagio del tuo pet e può manifestarsi soprattutto in presenza di un nuovo animale in casa. Inoltre è possibile che il tuo amico a quattrozampe ricerchi le tue attenzioni in modo morboso, miagolando continuamente o sedendosi sul tuo grembo.

Il gatto non accetta nuovo arrivato: che succede? Accogliere a casa un nuovo gatto può essere un'esperienza bellissima, ma può rivelarsi molto stressante per il tuo animale. I mici infatti – non è un mistero – sono piuttosto riluttanti di fronte ai cambiamenti e a ciò che può mutare la loro tranquillità. Parliamo di animali territoriali e conservatori che amano avere sempre sotto controllo lo spazio circostante e stabilire una precisa routine. Ogni mutamento dunque – anche il più piccolo – può essere fonte di stress. Se il gatto soffia al nuovo arrivato non farti prendere dal panico, si tratta semplicemente di un avvertimento, anche se sarebbe meglio evitare che i due animali possano trovarsi faccia a faccia. Ricordati di non punire il tuo micio perché finiresti per creargli esclusivamente delle emozioni negative in una situazione che si presenta come già stressante. Sarebbe invece meglio associare la presenza del nuovo arrivato con qualcosa di positivo.

Gatto geloso dell'altro gatto Lo fissa.

Non gli consente l'accesso alla lettiera, al cibo o alla cuccia;

Si nasconde;

Si lecca in modo eccessivo così tanto da perdere il pelo e irritare la pelle;

Non mangia;

Fa la pipì fuori dalla lettiera;

Appare come spaventato oppure irritabile. Tutti questi segnali indicano che il gatto è geloso del nuovo arrivato. Perché si stabilisca un contatto fra i due è necessario che passi del tempo. Il processo di adattamento è particolarmente delicato e lungo. Dunque non avere fretta: ogni gatto ha il proprio modo di affrontare i mutamenti in base alla propria esperienza, alla genetica, al carattere e all'età.

Gatto geloso del mio fidanzato: cosa fare? Non cambiare la routine del gatto;

Aiuta il gatto ad abituarsi alla persona;

Non far mancare nulla al gatto;

Assicurati che non sia diffidente di base. Può accadere che il tuo gatto sia geloso del nuovo fidanzato o della fidanzata. Cosa fare? Aiuta il pet ad abituarsi alla presenza di questa persona, inserendola nella sua quotidianità. Assicurati che la routine dell'animale non cambi, mantenendo inalterati gli orari dei pasti, della sveglia e del gioco. Fai anche in modo che il micio abbia sempre a disposizione tutto ciò che gli serve, mantenendo uno spazio in cui si senta totalmente al sicuro. Cerca anche di capire se non si tratta di un gatto diffidente per natura: magari finora non ci sono state ragioni per notarlo perché la vita del felino è sempre stata molto routinaria e priva di scossoni. Meglio osservarlo e capire bene la situazione.

Come capire se il gatto è diffidente? Mantiene le distanze;

Non partecipa troppo alla vita domestica;

Tende a isolarsi;

Non accoglie con piacere le carezze;

Tende a fissare a lungo gli umani;

Gioca poco e quando lo fa, lo fa in solitaria. Se anche nella vita di tutti i giorni Micio ha presentato tutti questi segnali e magari ha stretto un legame speciale solo con te, forse è davvero un felino diffidente. Per riuscire ad allentare il suo stress, ricorda che i gatti amano avere uno spazio sicuro dove rifugiarsi nei momenti d'emergenza, vera o presunta. Potrebbe trattarsi di una cuccia chiusa su più lati, o un luogo alto, come un tira-graffi o una mensola appesa al muro. Questi luoghi sicuri permettono al felino di trovare uno spazio rassicurante quando si sente minacciato da fattori di stress o rumori molto forti. Un gatto diffidente sente particolarmente bisogno di individuare questi rifugi sicuri, e vi ricorre spesso anche senza apparente motivo.

Cosa fare se il gatto geloso diventa aggressivo? Mantieni la calma;

Evita il contatto diretto con la persona;

Non forzare il gatto. Quando un gatto geloso diventa aggressivo potrebbe sentirsi minacciato. Spesso questo accade quando l'animale si sente in qualche modo espropriato dei suoi affetti e delle sue cose. Tutto ciò lo spinge a comportarsi in modo aggressivo di fronte alla persona oppure all'animale che considera come una possibile minaccia. Se il tuo gatto soffia oppure prova a graffiare non ti allarmare e cerca di mantenere la calma. Evita un contatto diretto fra il tuo pet e le persona affinché non ci siano problemi.

Gatto geloso del neonato: cosa si può fare? Non allontanare il gatto;

Permettigli (sotto controllo) di curiosare;

Non rimproverare il gatto. La gravidanza e l'arrivo di un bambino rappresentano un mutamento che riguarda anche il gatto. Il micio infatti potrebbe soffrire a causa di una mancanza di attenzioni da parte di quello che considera il proprio "partner sociale". Non solo: molti padroni commettono l'errore di rimproverare il gatto ogni volta che si avvicina al neonato per curiosare. In questo modo però creano un'associazione negativa nei confronti del bambino. Perciò è essenziale evitare in ogni modo urla e punizioni in queste occasioni, consentendo invece al micio di abituarsi a poco a poco alla presenza del neonato.