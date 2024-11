Il gatto può bere il caffè?

Difatti la caffeina è una sostanza stimolante che, sebbene negli esseri umani aumenti il livello di attenzione e di energia, per gli animali può risultare tossica e, nei casi più gravi, fatale. Vediamo quindi quanta caffeina potrebbero tollerare i nostri felini domestici, e quali sono i sintomi da tenere sotto controllo per evitare i rischi di un'intossicazione.

Risposta breve: no. Il caffè è sicuramente una delle bevande più amate al mondo, ma per gli umani, e se per noi rappresenta un'abitudine quotidiana, per i nostri amati gatti può essere addirittura mortale .

Quanto caffè può bere un gatto?

Partiamo con il mettere subito in chiaro che non esiste una quantità sicura di caffè che i gatti possano ingerire senza rischi, dato che anche piccole dosi di caffeina possono essere pericolose e provocare reazioni tossiche nei nostri amati felini.

Mentre negli esseri umani una piccola quantità di caffè viene assorbita senza problemi, il metabolismo dei gatti è molto più sensibile alla caffeina e non riesce a gestire neppure dosi minime in modo sicuro. Di fatto, anche solo un cucchiaino o poche gocce di caffè, magari bevute accidentalmente da una tazzina lasciata incustodita, possono esporre la salute del gatto a dei rischi.

Ovviamente questa sensibilità non è legata a all'alimento in sé ma a una sua componente, ovvero la caffeina. Motivo per il quale anche altri cibi o bevande, come tè, cioccolato, bibitone energetiche e persino alcuni integratori o farmaci umani possono essere rischiosi per la sua salute.

A causa delle dimensioni ridotte dei gatti rispetto agli esseri umani, bastano infatti piccole quantità per influire sui loro sistemi nervoso e cardiovascolare, inducendo sintomi che possono variare dall'agitazione ai tremori muscolari, fino alla tachicardia.

Un altro problema è dato dal fatto che i gatti, a differenza ad esempio dei cani, non metabolizzano alcune sostanze in modo efficiente, rischiando quindi di accumulare rapidamente tossine nel loro organismo. Anche per questo l'ingestione occasionale di piccole quantità caffè o di altri prodotti contenenti caffeina può portare a un effetto cumulativo che aumenta il rischio di avvelenamento.

Pertanto, è bene tenere presente che per il nostro amato micio domestico non esistono soglie tollerabili per l'assunzione di caffè, e la regola generale è evitare del tutto che il gatto abbia accesso a qualsiasi bevanda o cibo contenente caffeina.