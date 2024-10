Perché Il gatto preferisce il cibo crudo? Il gatto non preferisce il cibo crudo in senso assoluto, ma sicuramente può essere integrato nella sua dieta. Per esempio la dieta BARF abbracciata da molti veterinari mostra il modo in cui è possibile creare un'alimentazione bilanciata ed equilibrata seguendo questa naturale inclinazione.

Quali sono i pro di un’alimentazione con cibo crudo per il gatto? Feci inodore e urina bilanciata;

Ingredienti di qualità selezionati;

Riduzione del tartaro e denti più puliti;

Salute e benessere garantiti più a lungo;

Riduzione di patologie collegate all'alimentazione come il diabete. Grazie a questa dieta, i gatti tendono a produrre feci quasi inodori e la composizione delle loro urine rimane bilanciata, contribuendo a mantenere il corretto pH e a prevenire problemi urinari. Uno dei vantaggi principali dell' alimentazione del gatto con cibo crudo è la trasparenza sugli ingredienti: acquistando carne fresca, si ha il controllo completo su ciò che il gatto consuma, eliminando il rischio di additivi o conservanti nascosti presenti nei cibi industriali. Problemi comuni come l'accumulo di tartaro viene ridotto al minimo, specialmente quando il gatto ha l'opportunità di masticare carne o ossa, contribuendo così alla salute dentale. Questa dieta rafforza il sistema immunitario, rendendo i gatti più resistenti a malattie e infezioni. Gli allevamenti di gatti hanno notato che i gatti nutriti fin da cuccioli con una dieta cruda mostrano uno sviluppo più sano, con meno problemi digestivi e una crescita più robusta.

Perché non dare carne cruda ai gatti? La carne cruda non è vietata nell'alimentazione felina ma bisogna prestare attenzione, proprio come per noi umani, alla freschezza e alla qualità. In alcuni casi, se non fresca, potrebbe provocare intossicazione, salmonella e altre problematiche intestinali che potrebbero debilitare l'esemplare e mettere in pericolo la sua vita. Episodi di vomito, diarrea e letargia devono assolutamente allarmare il proprietario se sa che il proprio gatto ha consumato cibo crudo.

Che tipo di carne cruda dare al gatto? Maiale;

Manzo;

Agnello o coniglio di buona provenienza. Il dibattito tra il dare o non dare alimenti crudi ai felini divide ma molti esperti del settore ritengono che se le materie prime sono di buona qualità e la quantità è limitata l'animale potrebbe addirittura giovarne. Tra le tipologie di carne cruda che l'animale può consumare c'è quella di maiale, quella di manzo, d'agnello o di coniglio purché sia freschissima e di ottima provenienza.

Il gatto può mangiare pesce crudo? Sì in piccole quantità e di buona qualità. Proprio come accade per la carne, non c'è una risposta definitiva tra "si" o "no" nel consumo di pesce crudo. Quel che è certo è che l'animo cacciatore e il profumo del nostro piatto di sushi attirano tantissimo i gatti. Il gatto preferisce il cibo crudo e tra questi anche il pesce: bisogna però fare in modo di avere sotto controllo la freschezza e la provenienza, avendo cura così di proteggerli da contagi come intossicazioni alimentari, salmonella o tiaminasi che potrebbero distruggere la vitamina B presente nell'organismo.

Qual è il cibo che piace di più ai gatti? Carne come pollo, manzo, agnello, tacchino e coniglio;

Pesce come salmone, tonno, sgombro e trota. I gatti sono noti per essere animali selettivi, e chiunque abbia un felino in casa lo sa: non basta mettere una ciotola di cibo a caso per farlo felice. Il loro palato raffinato richiede alimenti che soddisfino non solo i bisogni nutrizionali, ma anche le loro preferenze gustative. Non sorprende che la carne sia in cima alla lista dei cibi preferiti dai gatti. Pollo, manzo, agnello, tacchino e coniglio sono alcune delle carni più amate dai gatti. Non solo forniscono proteine essenziali per il mantenimento della massa muscolare, ma anche aminoacidi vitali come la taurina. Salmone, tonno, sgombro e trota sono tra i pesci più graditi. Il pesce, oltre ad essere saporito, è una fonte eccellente di acidi grassi omega-3 e omega-6, utili per mantenere il pelo lucido e la pelle sana.