Il gatto è carnivoro o onnivoro?

Se vuoi saperne di più sull' alimentazione del gatto animale onnivoro, continua a leggere.

Il gatto medio è un cacciatore, e questo fa di lui un animale carnivoro. Non si può dire la stessa cosa del cane, il quale è un animale carnivoro facoltativo (o onnivoro adattativo): ciò significa che fintanto che la dieta canina ha una base di carne, il cane è tranquillamente in grado di assimilare nutrimenti come carboidrati e prodotti di origine vegetale. Il gatto, invece, non è così abile.

L'antenato del gatto domestico, ossia il gatto africano selvatico, è un piccolo felino che consuma i suoi pasti a base di carne . Nonostante il gatto abbia per sua natura la capacità di adoperare svariati alimenti di origine vegetale per il suo mantenimento, il suo metabolismo ha necessariamente bisogno di tutti i nutrienti che si trovano nei tessuti animali . Solo così potrà funzionare correttamente.

Il gatto non può inoltre fare a meno della carne poiché al suo interno si trovano tutti i nutrienti essenziali al suo fabbisogno naturale, come l'arginina, la taurina, l'arachidonico e la vitamina A . Inoltre ha bisogno anche di altre sostanze nutritive, come i grassi, che si trovano più facilmente nelle diete basate prevalentemente sulla carne.

La dentatura , per esempio, mostra quale debba essere la dieta corretta del gatto: i suoi canini perforanti e l'assenza di denti capaci di triturare foglie o prodotti vegetali la dicono lunga su come si dovrebbe alimentare questo animale. Inoltre, lo stomaco del gatto è molto piccolo, e l'intestino è relativamente corto. Un intestino lungo permetterebbe di digerire meglio vegetali e affini: l'intestino corto favorisce l'ingestione di piccoli e frequenti pasti a base di proteine della carne.

Il gatto può essere vegetariano?

Quando mangia, un felino non è capace di processare correttamente i nutrienti che provengono dai carboidrati. E allora perché molti prodotti in commercio per l'alimentazione del gatto contengono così tanti vegetali e così tanti carboidrati, come riso, mais o altre granaglie? La risposta è semplice, ma non per questo accettabile: le granaglie costano molto meno della carne pura e di conseguenza le case produttrici di cibo per animali riescono ad abbassare il prezzo dei loro prodotti a scapito di cibo meno processabile dal metabolismo del felino.

Ecco perché saper leggere le etichette del cibo per gatti è così importante: crocchette e cibo umido devono contenere la percentuale di carne più alta possibile, così da favorire la salute dell'apparato digerente dell'animale e, più in generale, la sua salute.

Il gatto non può e non dev'essere convertito a una dieta vegetariana. Inoltre, una dieta basata su prodotti industriali di scarsa qualità porta il felino a prendere peso: il grande contenuto di carboidrato, nutriente che il gatto non riesce a processare, provoca obesità o situazioni di grave sovrappeso.