Il condizionatore fa male ai gatti?

Il condizionatore può fare male ai gatti? Il condizionatore può fare male al gatto solo se non si usa nel modo giusto. È fondamentale impostare una temperatura corretta (fra i 22 e i 26/27 gradi) per prevenire stress, raffreddamenti e altri contraccolpi indesiderati. Ricordiamo che sul sito istituzionale del Ministero della Salute è riportato un vademecum in cui si sconsiglia di esporre i gatti ad ambienti eccessivamente condizionati poiché potrebbero soffrirne.

Quando fa male l'aria condizionata al gatto? Se eccessivamente bassa o forte può far male al gatto Gli animali abituati alla vita domestica cercano il comfort: in natura patiscono il caldo ma chi non è più abituato a vivere all'esterno ha bisogno ancora di più attenzioni. Chiaro che un gatto che vive in casa si adatta alla temperatura domestica ma l'aria condizionata può far male al gatto se non adeguatamente utilizzata. Gli esperti suggeriscono di non far restare il gatto in prossimità del getto diretto, poiché potrebbe causargli problematiche digestive o addirittura generare infiammazioni localizzate. In più viene consigliato di mantenere una temperatura attorno ai 26 gradi per evitare che si abbassi troppo rispetto l'esterno.

Il ventilatore fa male al gatto? Sì, sempre se non viene usato nel modo giusto. Proprio come faremmo con il condizionatore, è bene proteggere il gatto da eventuali colpi d'aria evitando che possa soffermarsi in direzione diretta del flusso d'aria. Sappiamo che i felini sanno essere testardi ma posizionare strategicamente il ventilatore può essere una soluzione. Attenzione anche al modello: attirati dal prodotto nuovo e con curiosità potrebbero avvicinarsi, meglio sceglierne solo di protetti da grate così da evitare che l'animale possa ferirsi avvicinandosi alle pale in movimento.

L’aria condizionata causa la diarrea al gatto? Se l'aria è troppo fredda può causare problemi intestinali;

Le temperature troppo basse possono anche causare laringiti, tracheiti, nausea e raffreddore. Se l'aria condizionata è utilizzata in modo eccessivo, per troppe ore o a temperature troppo basse, l'animale può andare incontro a problemi intestinali. Il gatto è particolarmente fragile e può accusare come primi sintomi diarrea, nausea e inappetenza. Altrettanto comuni sono però sintomi tipici del raffreddamento: starnuti, raffreddore, tracheiti, laringiti e nei casi più intensi anche tosse.

Come impostare l'aria condizionata se hai gatti? Evitare temperature eccessivamente basse;

Non direzionare i bocchettoni verso le zone frequentate dal gatto;

Utilizzare le funzioni di umidificatore o deumidificatore per migliorare il comfort abitativo. Saper usare l'aria condizionata in presenza di felini rientra fra i metodi per proteggerli dai rischi di stagione. È necessario trovare un modo per tarare il sistema in modo da avere comfort abitativo senza danneggiarli. Come già detto, è importante evitare che le temperature siano troppo basse ma ancor di più è necessario prestare attenzione alla direzione del flusso, evitando che possa colpire in modo diretto gli animali. Evitare che i bocchettoni puntino sulle zone frequentate dal gatto è importantissimo: in questo modo si evitano diarrea, problemi intestinali e malanni causati dai colpi d'aria. Un ultimo consiglio per provare a migliorare il comfort abitativo per tutto è di regolare l'umidità in modo appropriato, evitando che l'ambiente sia troppo secco o troppo umido.

I gatti soffrono il caldo? I gatti soffrono le temperature eccessive. Quando il termostato segna temperature eccessive per noi, anche i nostri gatti iniziano a patire e sta a noi proteggerli dal caldo. Garantire un ambiente ombreggiato, ventilato e offrirgli sempre acqua fresca sono solo alcuni dei primi rimedi che possiamo mettere in pratica.

Quali sono i rimedi per rinfrescare il gatto in estate? Creare un ambiente fresco e ventilato;

Curare l'alimentazione;

Fornire acqua fresca;

Realizzare aree gioco con acqua e piscinette. Partiamo con il dire che tra i rimedi per rinfrescare il gatto d'estate c'è aiutarlo ad avere una corretta alimentazione: fornirgli acqua fresca da cambiare sovente è il primo step. Prestare attenzione all'alimentazione, favorendo un buon mix tra cibo secco e umido, magari da posizionare in frigorifero per renderlo più appetibile può aiutare a stimolare i gatti inappetenti che aumentano questa caratteristica nelle giornate più calde. Fai in modo che il tuo gatto possa trascorrere tempo in zone fresche e ombreggiate o ben ventilate all'interno della casa: abbassare le tapparelle nelle ore più calde è un'ottima idea ma ovviamente lo è anche farsi aiutare dalla tecnologia, attivando ventilatori e aria condizionata… ma senza esagerare. Non tutti i gatti amano l'acqua ma usare panni umidi e lasciarli a disposizione perché possa stendersi, creare giochi interattivi d'intelligenza con mini piscinette e bagnare leggermente la testa o i gommini delle zampette può essere un'ottima idea. Per approfondire: Quali cibi deve evitare il gatto d'estate?