Il Cavalier King è una razza di cane che puzza? Il Cavalier King non puzza di base. Tutto dipende dalla toelettatura, che deve essere fatta con regolarità e cura. Trattandosi di una razza di cani di piccola taglia dal mantello mediamente lungo e folto, una spazzolatura a giorni alterni aiuta a prevenire l'insorgenza di nodi e a mantenere il pelo pulito.

Perché il Cavalier King può puzzare? Per la sporcizia accumulata in punti sensibili e non rimossa. Le orecchie lunghe, a penzoloni, le zampe, la zona attorno all'inguine e agli occhi sono particolarmente sensibili. È lì che si può nascondere la sporcizia, facendo insorgere cattivi odori e soprattutto problemi legati alla cattiva igiene. Tutto questo può essere evitato facilmente.

Perché il pelo del cane puzza? Igiene insufficiente;

Problemi di salute. Ci possono essere due motivi principali per i quali il Cavalier King puzza e valgono per qualsiasi altra razza. Succede se non viene pulito abbastanza frequentemente e in maniera adeguata oppure se ha delle patologie cliniche che hanno come sintomo il cattivo odore. Nel primo caso è sufficiente, anche facendosi consigliare dal veterinario di fiducia e in base allo stile di vita che conduce, fargli il bagno con regolarità. Se lo si lava in casa, fondamentale quindi usare dei prodotti pensati appositamente per la sua pulizia e fare particolare attenzione alle zone dove lo sporco si insidia più facilmente. Se, nonostante un bagno accurato, l'olezzo rimane il cane potrebbe avere dei problemi di salute. Anche in questo caso, quindi, è opportuno chiedere il parere dello specialista. Attraverso un'anamnesi e una visita accurate potrebbe venir fuori che soffre di otite o dermatite da malassezia, ha delle infezioni cutanee. L'otite, inoltre, potrebbe essere anche purulenta e provocare un odore di marcio. Esistono anche patologie come il diabete, l'insufficienza renale e altre che si manifestano con il cattivo odore. Viene da sé che intervenire tempestivamente, in base alla gravità delle condizioni del cane, può fare la differenza e non mettere in pericolo la sua vita.

Come togliere il cattivo odore al cane? Si possono usare prodotti naturali come la camomilla, l'avena o l'aloe vera: non sono aggressivi e si rivelano efficaci contro la puzza;

Una piccola quantità di bicarbonato di sodio sul pelo del cane prima di spazzolarlo può essere utile;

Si può diluire una parte di aceto di mele in tre di acqua e usare questa soluzione per trattare il manto dopo il bagno;

Un massaggio con una noce di olio di cocco risulta efficace: ha proprietà antibatteriche e deodora. Subito dopo è necessario il risciacquo;

Sono efficaci anche le salviette alla clorexidina, gli shampoo antiodore e gli spray che lo catturano. Nonostante la maggior parte siano soluzioni naturali, è bene chiedere il nullaosta da parte del veterinario di fiducia, colui che conosce eventuali pregressi clinici e caratteristiche di razza che potrebbero incidere negativamente.

Come prevenire la puzza nel Cavalier King? Spazzolandolo regolarmente;

Sottoponendolo a una dieta bilanciata;

Pulendo i luoghi dove vive di solito;

Portandolo con regolarità a fare le visite di controllo dallo specialista. Una toelettatura frequente, anche semplicemente con l'ausilio della spazzola, aiuta a rimuovere i peli morti e la sporcizia che si insidia fra i vari strati che ricoprono la cute del cane. Anche l'alimentazione incide sul benessere del cane: se il fegato è in sofferenza, fra i sintomi si riscontra un mantello opaco e maleodorante. Se non si puliscono la cuccia, i divani e i luoghi dove il cane è solito riposare, è consequenziale che si produca della puzza. Non soltanto in casa, ma anche sul suo pelo. Un'attenzione costante all'igiene degli ambienti aiuta molto a prevenire e limitare i cattivi odori. Come accennato, ci sono delle malattie che possono provocare – fra le altre cose – la puzza del pelo del cane. Se non si trascura la toelettatura e non si saltano i controlli periodici dallo specialista è più facile riscontrare in tempo eventuali patologie che possono compromettere la sua salute.

Quante volte va lavato il Cavalier King? Se il Cavalier King puzza, potrebbe non essere lavato abbastanza di frequente. Infatti, di norma, gli specialisti consigliano di lavare i cani in media una volta al mese. La regola generale è di non esagerare con i bagni e di preservare lo strato protettivo naturale che si forma sulla cute e il pelo degli animali. Per questa razza, però, salvo altre prescrizioni veterinarie pensate per le esigenze del singolo esemplare, questa abitudine non vale. Si tratta di un cane, infatti, che necessita di essere lavato almeno una volta alla settimana. Inoltre, il suo folto manto andrebbe spazzolato con un cardatore due o tre volte alla settimana. È fondamentale, infine, avere molta cura della pulizia delle orecchie, delle zampe, dell'inguine, degli occhi e della cavità orale. Si tratta di zone del corpo dove la sporcizia si insidia facilmente e non si vede a un primo sguardo. Se l'igiene viene trascurata può provocare conseguenze fastidiose e cattivi odori.

Il Cavalier King perde molto pelo? Sì. Il Cavalier King puzza quando non viene curato come si deve. Non è soltanto il mantello a dover essere spazzolato e lavato frequentemente. Anche le unghie e i peli fra i cuscinetti delle zampe possono rivelarsi fonte di olezzi. Se si fa attenzione alla toelettatura, non solo si riduce questo effetto collaterale, ma anche la quantità di peli morti in giro per casa.