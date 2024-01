Il vomito è uno dei sintomi più frequenti legati a diverse patologie che possono colpire il cane. Difficilmente un proprietario di cane non ha mai visto il proprio cane vomitare : si tratta infatti di un sintomo molto diffuso, che può essere legato sia a patologie lievi, e facilmente risolvibili, sia a condizioni autorisolutive, sia a problemi gravi che riguardano, solitamente, lo stomaco o la prima parte dell'intestino, cioè il duodeno. In questo articolo cercheremo di approfondire questo particolare sintomo, per capire come deve essere interpretato il vomito del cane, cosa fare quando il cane vomita e quando il vomito può essere preoccupante e quando, invece, è possibile semplicemente aspettare e monitorare la situazione.

Per prima cosa, è molto importante rispondere a questa domanda basilare, che ci permette di capire di che cosa stiamo parlando quando menzioniamo il vomito. Il vomito è un meccanismo che permette l'espulsione forzata di materiale gastrico e duodenale dalla bocca . Si tratta di un meccanismo sostanzialmente difensivo , perché il suo scopo è quello di permettere l'espulsione rapida di eventuali corpi estranei o comunque sostanze pericolose prima che queste vengano assorbite dall'organismo o siano comunque in grado di fare danni (lacerazioni). In alcuni casi, il vomito può essere addirittura indotto da parte di un proprietario o di un veterinario con specifici prodotti (si fa quando si sospetta, ad esempio, che un cane sia stato avvelenato e si vuole evitare l'assorbimento del veleno). Da un punto di vista diagnostico, la cosa importante da ricordare è che il vomito è un sintomo, e non una patologia di per sé : la sua presenza indica la presenza di una causa scatenante. Per questo motivo, quando il proprietario vede il proprio cane che vomita, l'obiettivo non deve essere quello di farlo smettere di vomitare, ma quello di individuare la causa del vomito e risolverla . Il vomito può infatti essere fermato con l'utilizzo di specifici farmaci (gli antiemetici) ma la sospensione ha senso se, nel frattempo, viene individuata e curata la patologia che ha causato il vomito stesso: utilizzare solamente antiemetici senza fare nient'altro porterebbe, con ogni probabilità, alla ripresa del vomito una volta sospesi nuovamente i farmaci. Da un punto di vista fisico, il meccanismo del vomito è un insieme coordinato di movimenti dei muscoli dell'addome, del diaframma e della muscolatura gastrica ed esofagea: questi muscoli si muovono in modo coordinato per aumentare la pressione intragastrica, ed è in questo modo che il materiale interno viene "costretto" ad uscire per essere espulso. Poiché i movimenti devono essere coordinati, è necessario un controllo di tutto il sistema che avviene nel cervello, precisamente in una parte del bulbo detta "centro del vomito", che può essere peraltro stimolata o inibita dai farmaci per ottenere (o evitare) proprio il vomito.

Quali sono le cause del vomito?

Le cause del vomito sono tantissime, diverse tra loro e difficili da classificare in poche battute; la causa precisa del vomito deve infatti essere individuata, di volta in volta, da parte del medico veterinario perché difficilmente il proprietario può individuare con certezza una tra le tantissime cause presenti.

Nel cane è possibile tuttavia suddividere le cause del vomito in:

Cause gastrointestinali: comprendono le gastriti (di varia causa: batteriche, virali, allergiche), le ulcerazioni gastriche, le ernie gastriche, la presenza di corpi estranei, la stenosi pilorica (chiusura del piloro così che il materiale non può andare nell'intestino), le infiammazioni intestinali (in particolare della prima parte dell'intestino, il duodeno), gli invaginamenti intestinali, le lesioni occupanti spazio come le neoplasie.

comprendono le gastriti (di varia causa: batteriche, virali, allergiche), le ulcerazioni gastriche, le ernie gastriche, la presenza di corpi estranei, la stenosi pilorica (chiusura del piloro così che il materiale non può andare nell'intestino), le infiammazioni intestinali (in particolare della prima parte dell'intestino, il duodeno), gli invaginamenti intestinali, le lesioni occupanti spazio come le neoplasie. Cause addominali non gastrointestinali: comprendono le patologie epatiche come le epatiti infiammatorie o infettive o le insufficienze epatiche, le patologie peritoneali (peritonite, accumulo di liquidi in peritoneo), le patologie pancreatiche come la pancreatite acuta.

comprendono le patologie epatiche come le epatiti infiammatorie o infettive o le insufficienze epatiche, le patologie peritoneali (peritonite, accumulo di liquidi in peritoneo), le patologie pancreatiche come la pancreatite acuta. Cause metaboliche: comprendono l'uremia (complicazione grave dell'insufficienza renale), la chetoacidosi (complicazione grave del diabete), gli squilibri dei minerali nel sangue, la presenza di sostanze tossiche nel sangue.

comprendono l'uremia (complicazione grave dell'insufficienza renale), la chetoacidosi (complicazione grave del diabete), gli squilibri dei minerali nel sangue, la presenza di sostanze tossiche nel sangue. Cause nervose: comprendono i traumi, le infiammazioni dell'encefalo o delle meningi, le alterazioni del midollo spinale, le lesioni che occupano spazio come le neoplasie cerebrali.

Come si può vedere in questo elenco (assolutamente non esaustivo), le cause del vomito sono tante e molto diverse tra loro: è per questo che una diagnosi precisa risulta sempre necessaria, ed è molto importante portare appena possibile il cane dal veterinario quando questo succede.

Tuttavia, il veterinario non è sempre subito a disposizione (anche solo perché deve essere raggiunto), per cui: come comportarsi se il cane vomita?

