I cani sanno portare gioia e amore incondizionato in ogni casa, ma a volte il loro affetto arriva accompagnato da un inconfondibile olezzo di cacca. Quella di rotolarsi sulla cacca o di strofinarsi addosso a immondizia e carcasse è forse uno dei comportamenti più brutali di Fido, almeno ai nostri occhi. In realtà, quello che a noi sembra un gesto incomprensibile e inevitabilmente fuori luogo, è il retaggio di un comportamento assolutamente naturale che i cani hanno ereditato dai lupi.

In altre circostanze ancora, il cane si rotola sulla cacca o nel fango anche semplicemente per attirare l'attenzione del proprio padrone oppure per portare al branco un campione degli odori dell'ambiente: secondo alcune interpretazioni, tale comportamento sarebbe utile anche per la trasmissione di messaggi specifici (per esempio la presenza di un lauto banchetto nascosto nell'immondizia del condominio di fronte).

La teoria più diffusa, riguardo al perché il cane si rotola sulla cacca , è legata all'istinto predatorio ereditato dal lupo: il cane utilizzerebbe le cacche altrui per coprire il proprio odore durante la caccia e nascondere la sua presenza a eventuali disturbatori. In altri casi, l'esigenza espressa da Fido è esattamente opposta: secondo alcuni scienziati, una dei motivi che portano il cane a strofinarsi su cacche e carcasse è quello di lasciare una traccia odorosa del proprio passaggio.

Non è chiaro se i cani abbiano una preferenza proprio per la cacca di mucca. Lo strofinarsi sulle deiezioni di un grande erbivoro è un comportamento non differisce dal rotolarsi sulle cacche di altri cani: in questo caso, però, si può propendere maggiormente per l'ipotesi del " travestimento ": la cacca delle mucche, infatti, è molto diversa da quella di qualunque predatore carnivoro. Per il cane, diretto discendente del lupo , si tratta di un camuffamento praticamente perfetto.

I cani che vivono in città, e fanno le proprie passeggiate tra marciapiedi e parchi pubblici, difficilmente vi daranno la gioia di rientrare in casa coperti dall'odore di cacca di mucca . Se però vi è capitato di fare una passeggiata in montagna insieme al peloso di casa, è probabile che abbiate notato in lui una certa irrefrenabile attrazione per le enormi cacche di bovino che costellano i sentieri verdi.

Quando un cane manifesta un problema comportamentale oppure, come in questo caso, si lascia andare a un comportamento assolutamente naturale anche per un profumatissimo Maltese , sgridarlo è sempre una cattiva idea. Il cane si rotola sulla cacca per istinto, e non ha alcun indizio per comprendere il senso delle vostre urla. Piuttosto, soprattutto se questo comportamento è sintomatico di un problema legato allo stress o alla gestione dell'ansia, una reazione aggressiva da parte nostra potrebbe gettare Fido nella confusione , peggiorando il problema.

Come togliere la puzza di cacca dal cane?

Shampoo per cani (non più spesso di una volta al mese);

Shampoo a secco;

Salviettine igienizzanti;

Rimedi casalinghi.

Una volta che il danno il fatto, e ci ritroviamo sulla porta di casa con un cane che puzza di cacca, abbiamo diverse soluzioni. Se la situazione è grave, se il terreno era molto bagnato o la cacca particolarmente fresca, non resta che fare un bagno completo a Fido. Per non fare bagnetti troppo ravvicinati, si può anche optare per soluzioni "intermedie" come gli shampoo a secco in formato spray e le salviettine igienizzanti, che agiscono in pochi minuti e non mancano di offrire formulazioni delicate e anti-odore, specifiche per questo tipo di evenienze.

Immancabile il rimedio casalingo a base di bicarbonato e aceto (che non è affatto aggressivo come sembra, tolto l'odore): il bicarbonato può contribuire a eliminare l'olezzo anche semplicemente strofinato sul pelo del cane e spazzolato con cura. Uno step ulteriore prevede un secondo passaggio sul pelo di Fido, stavolta con un panno morbido appena inumidito in una soluzione di acqua e aceto di mele (a temperatura ambiente).