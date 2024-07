Il cane si può abbronzare?

Perché i cani non si abbronzano? Nonostante la pelle svolga un'importante funzione di assorbimento della vitamina D, la risposta è no: per via del loro manto peloso, i cani si abbronzano poco e nelle aree dove il pelo è rado sono invece più soggetti alle scottature.

Perché i cani si mettono al sole in estate? Per il tepore;

Perché amano il sole;

Per favorire la produzione di vitamina D; I cani amano il sole poiché ne ricavano, nella giusta misura e alla giuste temperature, tutti i benefici sensoriali e organici. Non è raro dunque vedere il cane dolcemente accoccolato sull'erba, in pieno sole, specialmente nelle stagioni più miti. Sarà spesso addormentato o rilassato, e si troverà nelle condizioni di trarre massimo beneficio dai raggi del sole. Il sole è infatti un potente stimolo sensoriale canino, e in situazioni di caldo accettabile (non da bollino rosso, insomma), mette l'animale in uno stato di relax, facendolo sentire al sicuro e al calduccio. Si tratta di un comportamento innato e ancestrale, probabilmente che viene dal lupo. Non è vero per tutti i cani, ma a molti il sole semplicemente piace: non è raro dunque vedere il proprio animale domestico che si gode i raggi del sole da una finestra, specialmente quando le temperature lo consentono. Infine, la produzione di vitamina D svolge un ruolo quintessenziale nell'assorbimento del cacio, e dunque nella preservazione delle ossa e del sistema neuro-muscolare. Infine, il sole è un ottimo regolatore dell'equilibrio corporale tra calcio e fosforo.

Come proteggere il cane dal sole? Esponilo ai raggi del sole, ma con moderazione e solo nelle ore meno calde;

Scegli una crema solare pensata per il cane, soprattutto quello a pelo molto corto;

Evita che i cani anziani, con problemi cardiaci o respiratori (o brachicefali) trascorrano troppo tempo al sole;

Mettigli a disposizione una zona d'ombra;

Metti a disposizione abbondante acqua o magari una piscinetta;

Monitora i possibili sintomi del colpo di calore.

Fai particolare attenzione ai cani nudi, a pelo corto o molto raso (es: Pitbull, Cane Nudo Messicano o Amstaff) Nonostante il cane, grazie al pelo, si abbronzerà poco o quasi per nulla, sarà invece molto propenso alle scottature. E se da una parte è vero che il sole fa benissimo agli animali e alla salute di ossa, nervi e muscoli, dall'altro la moderazione è importante quando si parla di esposizione. Scegliamo sempre di lasciare il cane all'aperto solo nelle ore più fresche, come la mattina o la sera, e se non si può evitare applichiamo una crema solare sulle zone del muso, delle orecchie, delle zampe e della pancia, così da aiutarli nelle ore più difficili. Se sei in viaggio o stai portando il cane con te durante una visita, ricordati di lasciargli a disposizione tanta acqua, con una certa frequenza, in maniera che possa dissetarsi a suo piacere. Imparare a riconoscere i sintomi del colpo di calore è il modo più efficiente per assicurarsi che il cane possa vivere un'esperienza piacevole e serena.

Cosa si mette sotto le zampe del cane? Evita i calzini e le scarpette quando l'asfalto è molto caldo: semplicemente, non portare il cane a passeggio. Quando le temperature esterne si alzano sopra i 35° C, l'asfalto può arrivare a toccare una temperatura compresa tra i 55 e gli 85° C. Il cane, anche in presenza di calzini protettivi, non dovrebbe essere condotto sull'asfalto in queste situazioni, poiché ne rimarrebbe ustionato. Fai la prova dei 7 secondi: poggia la mano sull'asfalto per quel lasso di tempo e, se ti scotti, significa che è troppo caldo anche per le zampe del cane. Inoltre, le temperature si trovano già molto al di sopra della soglia di tolleranza (circa 30° C per la maggior parte dei cani). Portiamolo fuori solo prima delle 10 di mattina o dopo le 20 di sera. Se vuoi rinfrescare le zampe del cane, attraverso le quale l'animale si termoregola, mettigli a disposizione una piscinetta fresca, all'ombra, o una bottiglia d'acqua fredda avvolta in un panno.

Come proteggere il cane quando si porta in spiaggia? Predisponi una zona ombreggiata e ventilata;

Applica la crema solare anche ogni 2-3 ore, specie dopo i bagni in acqua;

Metti a disposizione abbondante acqua fresca, all'ombra;

Prendi nota delle cliniche veterinarie più vicine in caso di colpo di calore.