Il cane può mangiare lo yogurt greco o lo yogurt bianco naturale senza zuccheri. Sono invece da evitare gli yogurt alla frutta e con aromi artificiali. In questo modo è possibile somministrarglielo, nelle giuste dosi, senza incorrere in problemi.

Si tratta infatti di un alimento aromatizzato e che contiene conservanti e dolcificanti artificiali che possono rivelarsi pericolosi per i cani , in particolare lo xilitolo.

Opta per la versione senza lattosio e senza zucchero: in questo modo lo yogurt bianco sarà più digeribile ed eviterai possibili problemi gastrointestinali.

Anche lo yogurt di soia può rivelarsi una buona opzione per il cane poiché non contiene lattosio.

Lo yogurt greco magro, da questo punto di vista, è un'ottima scelta perché risulta maggiormente digeribile e proteico. In alternativa opta per lo yogurt magro naturale privo di lattosio e zuccheri.

Fornisci al tuo cane sempre yogurt senza dolcificanti, zuccheri o edulcoranti. L'organismo dei cani infatti non è in grado di metabolizzare gli zuccheri che, se assunti in grandi quantità, possono rivelarsi tossici .

Che latticini può mangiare il cane?

Fiocchi di latte;

Yogurt;

Ricotta;

Mozzarella;

Emmental;

Cheddar;

Grana Padano;

Parmigiano Reggiano.

In linea generale i cani possono consumare i latticini, ma con moderazione, puntando su quelli a basso contenuto di grassi come i fiocchi di latte, la ricotta, la mozzarella oppure l'emmental.

Questi alimenti infatti presentano dei vantaggi per l'animale, ma potrebbero anche provocare problemi di salute come la pancreatite o l'obesità.

I cani infatti non possiedono quantità necessarie di lattasi, ossia l'enzima utile per scindere il lattosio. Proprio per questo i latticini particolarmente grassi, come il brie o i formaggi erborinati, possono provocare disturbi gastrointestinali.

I latticini dunque non andrebbero offerti in tutti i pasti, abitualmente, bensì ogni tanto come snack, scegliendo quelli con pochi grassi.

Somministrare con regolarità i latticini, al contrario, potrebbe provocare nel cane problemi di salute seri, causando obesità o, peggio ancora, disturbi come diarrea e dolore addominale.