Il cane può mangiare le arance?

Il consumo di arance permette, inoltre, di apportare alla salute del cane ricche sostanze antiossidanti , permettendo così di limitare i radicali liberi. Come in qualsiasi elemento aggiunto alla dieta dell'animale , però, è importante non eccedere troppo con le dosi, perché un consumo eccessivo potrebbe causare, tra l'altro, anche un aumento di zuccheri nel sangue.

Le arance sono un ottimo frutto da offrire al nostro cane, perché ricche di nutrienti importanti: la vitamina C, tra l'altro, rafforza anche il sistema immunitario. Contengono anche fibre e potassio , che in aggiunta della vitamina C non possono che portare grandi benefici al cane e alla sua alimentazione.

Per questo, è meglio non andare oltre le due o tre fette giornaliere . Va considerato, inoltre, che il cane non può consumare la buccia e neanche i semi dell'arancia, perché si potrebbero verificare problemi intestinali e digestivi, oltre che il rischio significativo di soffocamento. Anche il rivestimento bianco dell'arancia va limitato, quanto possibile.

Nell'ottica di soddisfare non solo i fabbisogni energetici e nutrizionali del cane ma anche di tutelarne la forma fisica e la salute, in generale la moderazione è la chiave giusta quando si tratta di comprendere le quantità di alimenti che il cane può consumare.

I cani possono mangiare mandarini e clementine?

Per quanto riguarda i mandarini e le clementine, la questione non si allontana molto da ciò che è stato già detto sulle arance. Questi alimenti non rientrano fra i cibi che i cani non possono mangiare, dunque il consumo non è sconsigliato, anzi: così come le arance, i mandarini offrono ottime sostanze nutritive e hanno un'ottima quantità di acqua e fibre.

Lo stesso fanno le clementine, rendendo quindi, in generale, gli agrumi un'ottima fonte di vitamine per il cane. Come già detto, bisogna però tenere d'occhio la quantità di zuccheri naturali presenti in clementine e mandarini, che potrebbe rappresentare un problema per i cani che soffrono di problemi digestivi o di diabete.

Evitare le bucce degli agrumi permette, inoltre, di evitare spiacevoli conseguenze nel tratto intestinale del cane, senza dimenticare che la possibile presenza di pesticidi potrebbe creare danni ben più complessi. I mandarini, dunque, così come le clementine, vanno consumati con moderazione, ricordando però l'importante azione che questi svolgono al sistema immunitario del cane.