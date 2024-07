Il cane può mangiare il cibo umido per gatti?

Cosa succede se il cane mangia l'umido del gatto? Il cane ha bisogno di un cibo specifico pensato per il suo corpo e le sue funzioni biologiche, e quello dei gatti non va bene. Se mangia il cibo del gatto una volta, non succede niente. Tuttavia, se il problema persiste, il cane potrebbe sviluppare patologie o disturbi che, con un'alimentazione pensata per lui, non si formerebbero.

Perché il cane non può mangiare il cibo del gatto? La dieta del cane è molto precisa e segue linee guida studiate appositamente per il suo fisico, le sue esigenze, le sue dimensioni e, soprattutto, il suo fabbisogno nutrizionale. La dieta del gatto può sembrare simile a quella del cane, ma non lo è. Sebbene infatti molti ingredienti possano sembrare simili, così come le diciture sulle etichette, il cibo per gatti sarà carente di molte sostanze nutritive che si rivelano invece indispensabili per il cane. Viceversa, il cibo per cani contiene spesso ingredienti che non dovrebbero essere assunti da un carnivoro obbligato, ovvero il gatto. Se un'assunzione occasionale del tipo sbagliato di cibo non porta a conseguenze di nessun tipo, alimentare un cane con solo cibo per gatti può portare a seri problemi all'intestino e all'apparato digerente dell'animale. In alcuni casi, il cane potrebbe anche assuefarsi al cibo per gatti, rifiutando poi il suo, dedicato e più specifico. Detto ciò, il cane tende ad avere un palato decisamente poco esigente, e potrebbe individuare la ciotola del gatto per tuffarvisi ogni volta che ne ha l'opportunità. Il cibo dei gatti, infatti, tende ad essere particolarmente saporito.

Che differenza c’è tra cibo per cani e cibo per gatti? Il cane è tendenzialmente onnivoro, mentre il gatto no. Quest'ultimo ha bisogno di un'alimentazione composta quasi integralmente da proteine, macronutrienti importanti nella dieta del cane, ma non sufficienti a soddisfare i bisogni nutrizionali dell'animale. Il cibo per gatti contiene taurina, arginina, metionina e cisteina, ideali per il suo organismo e che vengono utilizzati di più, e con più efficienza, dal loro metabolismo. Il cane ha bisogno di un'alimentazione varia, a cui si devono integrare verdura, frutta e in una certa proporzione anche carboidrati semplici. Un cane che mangia correttamente, e nelle giuste quantità, sarà meno portato a sviluppare malattie.

Cosa rischia un cane che mangia cibo per gatti? Se il cane si avventa sulla ciotola del gatto solo sporadicamente, il rischio non sussiste. Tuttavia, se il cane continua a rifornirsi di cibo felino, potrebbero svilupparsi problemi intestinali, renali o patologie che scaturiscono quando vi è un eccesso di assunzione di proteine all'interno dell'alimentazione. Un gatto che mangi solo cibo per cani, invece, potrebbe soffrire di malnutrizione.

Cosa si intende per cibo umido per gatti? Con alimento umido per gatto si intende un cibo pensato per contenere una quantità d'acqua che supera il 60% del contenuto della scatoletta o della bustina. Il rimanente 40%, dunque, è composto da proteine, grassi, fibre e micronutrienti. Si tratta di alimenti "in conserva" che possono essere completi o complementari. Queste parole, naturalmente, fanno riferimento all'alimentazione del gatto. Un alimento completo per gatti non è tale per il fabbisogno di un cane, che per quanto possa trovarlo molto appetitoso, non ricaverà i nutrienti necessari.

Come evitare che il cane mangi il cibo per gatti? Collocare la ciotola del gatto in uno spazio chiuso, accessibile solo da un foro di piccole dimensioni dove passa solo il gatto;

Disporre le ciotole del gatto in alto, raggiungibili dal felino e non dal cane;

Rimuovere le ciotole di cibo umido quando il gatto ha terminato il pasto. Il cibo umido per gatti non dovrebbe comunque essere lasciato nella ciotola per più di un paio d'ore, specialmente d'estate. Di conseguenza, appena il gatto ha finito il pasto, è indispensabile rimuoverlo, così da evitare che il cane cada in tentazione.

Cosa contiene un buon cibo umido per cani? Proteine, sia di origine animale che vegetale;

Grassi, da preferire soprattutto nel periodo invernale;

Fibre, che danno un senso di sazietà e aiutano il transito intestinale;

Ceneri grezze: il contenuto di sali minerali. Per individuare i cibi umidi per cani di alta qualità è indispensabile imparare a leggere l'etichetta degli ingredienti. Inoltre, dev'essere presente una tabella che mostri il tenore di proteine, fibre e grassi. Se sei in dubbio su quale marca scegliere, è sempre consigliabile rivolgersi al veterinario curante per un consiglio sui migliori brand, o magari parlare con l'allevatore.