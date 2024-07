Il cane può leccare i cubetti di ghiaccio?

Cosa succede se il cane lecca i cubetti di ghiaccio? Se il cane lecca i cubetti di ghiaccio non succede nulla. Contenendo soltanto acqua, rispetto ad altri ghiaccioli, non c'è il rischio che ingerisca sostanze dannose per la sua salute. Tuttavia ci sono alcuni accorgimenti da tenere a mente e bisogna sempre usare la logica.

Perché ai cani piace il ghiaccio? Si rinfrescano;

Si dissetano;

Giocano. Il cane che lecca i cubetti di ghiaccio lo fa perché d'estate le temperature particolarmente elevate fanno soffrire anche lui. Il refrigerio dell'acqua fresca, sia all'interno di una ciotola o nel freezer, fa piacere a tutti e gli animali domestici non sono esclusi. Non solo si sentono subito meglio, ma si dissetano lentamente: facendo sciogliere il cubetto all'interno della propria bocca. È un modo per prevenire il colpo di calore, ma – attenzione – se presenta già i sintomi del malessere il ghiaccio non è consigliabile, non farebbe altro che peggiorare la situazione. Questa pratica è anche un ottimo modo per divertirsi. Si potrebbe pensare di usare il ghiaccio come pallina alternativa e spingere il proprio cane a raggiungerla dopo un lancio. L'importante è far sì che non colpisca niente e nessuno. Se non è troppo piccolo, può essere anche un modo per stimolare un cucciolo di cane che non vuole mai giocare.

Come si può rinfrescare il cane con il ghiaccio? Rinfrescando l'acqua nella ciotola;

Aggiungendo il ghiaccio alla borraccia da portare con sé quando si esce per la passeggiata;

Dando al cane degli snack ghiacciati. La temperatura dell'acqua, durante l'estate, si alza velocemente. Se si mettono dei cubetti di ghiaccio nella ciotola si rallenta il processo. Oltretutto il cane beve con più gusto e ha la sensazione di dissetarsi maggiormente se l'acqua è fresca. Fermo restando che è sempre bene evitare di uscire nelle ore più calde, è altamente consigliato portare con sé una borraccia con acqua fresca per dissetare il cane durante le passeggiate. Mettere al suo interno dei cubetti di ghiaccio permette di mantenerla a temperatura. I ghiaccioli e i gelati non piacciono sono agli esseri umani. I cani sono particolarmente golosi e, se si prepara uno snack fresco appositamente per lui, non solo lo apprezzerà ma lo aiuterà a sopportare il caldo dell'estate. Si possono fare con il brodo di pollo o con la frutta: l'importante è che non contenga cibi tossici per lo stomaco delicato di questo animale domestico. Inoltre non deve sostituire i pasti principali, ma essere somministrato una volta ogni tanto.

Come mettere il ghiaccio al cane? Il cane che lecca i cubetti di ghiaccio non sbaglia, ma è importante che non metta in bocca pezzi troppo grandi. Le dimensioni devono essere adeguate alla taglia, in modo tale da non rappresentare un rischio di soffocamento mettendo in pericolo la sua incolumità. L'ideale è schiacciare o tritare il ghiaccio prima di darlo al proprio animale domestico, così facendo non si attacca alla lingua e può essere gestito in totale sicurezza, anche considerando la foga e l'impazienza con cui gestisce il cibo il cane.

Quali sono i sintomi della congestione nel cane? Fiacchezza;

Nausea e vomito;

Sudorazione e brividi;

Dolori all'addome;

Pressione bassa e presincope. Se il cane presenta uno o più di questi sintomi vuol dire che sta avendo un episodio di congestione. Si tratta di una condizione che si verifica con un aumento della quantità di sangue in un organo o in una parte del corpo, senza che vi sia alcuna lesione dei vasi sanguigni. Nello specifico, la congestione digestiva è da attribuire a un repentino cambio di temperatura nell'addome, che porta – per l'appunto - a un blocco della digestione nell'apparato.

Perché l’acqua fredda provoca la congestione nel cane? Perché può esserci uno sbalzo repentino della temperatura. Il cane può leccare i cubetti di ghiaccio, ma dargli acqua troppo fredda e in quantità eccessive può fargli male. Per questo motivo gli esperti consigliano di miscelare l'acqua calda con quella fredda nella ciotola. Se le temperature sono tali da essere necessario il ghiaccio, è opportuno stemperarlo e non darne troppo. Oltretutto è bene monitorare il proprio animale domestico mentre ha a che fare con questo tipo di alimento. Se si nota qualcosa di strano è consigliato interrompere la somministrazione e sentire lo specialista. Se volete sapere tutto sul mondo dei nostri amici animali, non dimenticate di seguire il nostro profilo su Instagram e di unirvi al nostro canale Whatsapp, una fonte inesauribile di notizie e consigli su salute e benessere di tutta la famiglia.