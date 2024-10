Il cane può essere mancino?

I cani possono essere mancini? Sì, i cani possono essere anche mancini. Così come molte specie animali (compreso l'uomo), anche i cani possono prediligere una zampa piuttosto che un'altra. Esistono tanti studi che affrontano il tema e secondo le evidenze sembra che spesso sia una questione di genere, anche se può influire l'età del cane. La preferenza non si limita all'uso di una zampa piuttosto che un'altra, ma dipende da tante variabili.

Da cosa dipende il mancinismo nel cane? Genere sessuale;

Età del cane;

Invecchiamento. Secondo uno studio della Lincoln University, il genere sessuale influenza notevolmente la manualità stessa del cane. Durante alcuni test effettuati, nel quale i cani dovevano cercare di recuperare del cibo da un lungo tubo, è stata evidenziata una forte preferenza per la zampa destra a livello decisamente equo, con una tendenza maggiore (ma di poco) da parte del genere femminile. Più nello specifico, il 60,7% delle femmine preferisce l'uso della destra, rispetto al 56,1% dei maschi. Ciò nonostante e come abbiamo già accennato, il mancinismo canino può rappresentare anche una condizione associata all'età avanzata del cane: quelli più anziani, infatti, tendono a mostrare una decisa preferenza per la zampa sinistra, rispetto ai cani più giovani e in forma. Gli ormoni sessuali e i cambiamenti che avanzano con l'età vanno a sviluppare la manualità stessa del cane, rendendolo dunque più o meno predisposto al mancinismo.

Come capire se il cane è mancino? Osserva i comportamenti quotidiani del tuo cane;

Chiedi di darti la zampa;

Osserva i suoi movimenti quando percorre le scale;

Tieni a mente le sue preferenze. Occorre sapere una cosa importante: è tutta questione di..testa. Molto dipende dalla lateralizzazione del cervello del cane. Il problema, però, è che a causa di un'ambilateralità nell'uso della zampa sinistra o destra, risulta difficile constatare a priori il mancinismo del cane. Le varie attività che il cane svolge quotidianamente influenzano molto la scelta della zampa da usare. Si può chiedere, per esempio, di dare la zampa, ponendosi in varie posizioni rispetto al cane: a destra, sinistra e poi centrali. Se il cane utilizza la stessa zampa, allora la sua predilezione sarà evidente. Si può sperimentare anche con gli stimoli sonori, perché anche l'uso delle orecchie evidenzia il possibile mancinismo del cane. Anche in questi casi si potrà evincere una prevalenza rispetto l'altra, ma bisogna tenere a mente che le emozioni provate dall'animale possono influenzare la lateralità.

Esistono altri fattori che influenzano il mancinismo del cane? Le emozioni;

Gli stimoli esterni;

I compiti da eseguire in un determinato contesto. Ci si potrebbe chiedere se il mancinismo possa rappresentare un problema per il cane, ma la questione non può avere una risposta decisa. Gli studi che affrontano il tema, hanno evidenziato come la zampa sinistra sia associata a maggiori prestazioni nel cane quando deve eseguire compiti distinti, come seguire il proprio padrone per strada o recuperare degli oggetti. Inoltre, l'emisfero destro e sinistro del cane sono correlati all'elaborazione emotiva dei nostri cani. I due emisferi, infatti, controllano le emozioni positive e negative del cane, portandolo ad agire in maniera decisamente diversa e facilmente osservabile. Basta guardare, ad esempio, la coda del nostro cane: se avvicinato da un individuo conosciuto, come una persona, la coda si muoverà verso destra; quando, invece, il cane si avvicina a un altro cane sconosciuto o a un gatto scodinzolerà verso sinistra. Queste due distinte considerazioni ci permettono di capire come per il cane la scelta della zampa non dipende solo da una preferenza innata, ma anche dalle emozioni che prova in quel momento, o ancora, dalla familiarità di un volto (come quello del proprio padrone).

Perché è importante sapere se il nostro cane è mancino? Ci permette di instaurare un rapporto migliore con il nostro cane;

Possiamo comprendere ciò che lo spaventa. Più che per una questione di salute o problematiche legate al comportamento, sapere se il proprio cane è mancino serve a conoscerlo meglio. Infatti, se da una parte il mancinismo è influenzato da tantissimi fattori come emozioni e abitudini, dall'altra è possibile sfruttare questa condizione per conoscere più in profondità il proprio cane. In questo modo, è possibile comprendere le sue predisposizioni emotive e come si relaziona con il mondo estero e i suoi simili. Se il nostro cane muove la coda verso sinistra può evidenziare il suo timore verso qualcosa o qualcuno, e questo serve a conoscere meglio i suoi stati emotivi.