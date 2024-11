Il cane può bere il caffè?

Gli effetti tossici possono insorgere rapidamente, rendendo fondamentale conoscere i rischi e come intervenire in caso di ingestione accidentale. Vediamo quindi in questa guida quanto caffè può bere un cane (spoiler: nessuno!), quali sono i rischi legati all'intossicazione da caffeina, qual è la dose letale e cosa fare in caso di ingestione.

Il caffè contiene alti livelli di caffeina, un alcaloide che stimola il sistema nervoso centrale e il cuore e che, anche se ingerita in piccole dosi, può essere pericolosa per i cani , i quali la metabolizzano in modo diverso rispetto agli esseri umani.

No, i cani e il caffè non vanno d'accordo. La caffeina presente in questa bevanda tanto amata dagli umani, parte essenziale della routine quotidiana di molte persone, è difatti tossica per questi animali , anche in piccole quantità.

Quanto caffè può bere un cane?

La risposta breve è: zero, i cani non dovrebbero bere caffè in nessuna quantità (come d'altronde i gatti) dato che, a differenza degli esseri umani, non hanno la capacità di metabolizzare la caffeina in modo sicuro, e anche un piccolo sorso può causare loro effetti indesiderati.

Non si parla qui solo di una somministrazione volontaria, ma anche di casi comuni come un cane che beve da una tazza lasciata incustodita. Perfino una quantità così piccola può provocare iperattività, battito cardiaco accelerato e disturbi gastrointestinali, come vomito e diarrea.

Un aspetto importante è che i sintomi sono dose-dipendenti: più grande è il cane, maggiore è la quantità necessaria per causare gravi effetti. Nessuna dose è realmente priva di rischi e i fondi di caffè, spesso lasciati incustoditi, sono altrettanto pericolosi perché mantengono una concentrazione significativa di caffeina.

Questa sostanza, presente non solo nel caffè ma anche in tè, cioccolato, bevande energetiche e persino in alcuni farmaci, appartiene alla famiglia delle metilxantine, composti che stimolano il sistema nervoso centrale e che possono portare a gravi conseguenze per i cani.

Per prevenire situazioni pericolose è quindi importante mantenere caffè, fondi di caffè e altri prodotti contenenti caffeina fuori dalla portata dei nostri amati cani, per evitare il rischio di un'intossicazione.