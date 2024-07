Il cane può avere l'ansia in vacanza?

La risposta è sì. Un lungo viaggio e l'arrivo in un luogo sconosciuto, con rumori, persone e posti che non sono familiari possono creare uno stato di agitazione nel cane.

L'ansia in questo animale emerge quando si trova in situazioni in cui percepisce qualcosa di minaccioso, preoccupante o che non riconosce e di fronte al quale non sa come reagire.

Non a caso i cani possono soffrire sia per via della partenza per un viaggio sia a causa dello stress da rientro.