Cosa fare se il cane non si regge sulle zampe?

L'incapacità di un cane di usare le zampe ( in particolare quelle posteriori ) può derivare da innumerevoli ragioni. Comprendere queste potenziali cause e i passi immediati da intraprendere è fondamentale per fornire le giuste cure al nostro cane.

Quando il nostro cane non si regge sulle zampe non sappiamo cosa fare e entriamo nel panico. Il peggior incubo di ogni proprietario di un animale domestico è vedere soffrire il proprio amato pelosetto. In qualità di proprietari e tutori dei nostri cani, ci è affidato il dovere di garantire il loro benessere, soprattutto quando non possono esprimere il loro dolore o disagio.

La displasia dell'anca è una condizione geneticamente ereditata, più comune nelle razze più grandi. Si riferisce a un'articolazione dell'anca formata in modo improprio, in cui la sfera e l'incavo non si incastrano correttamente. Nel tempo, questo disallineamento può causare una dolorosa usura. I primi segni includono rigidità, difficoltà ad aumentare o un'andatura saltellante.

L'invecchiamento e i fattori genetici possono portare a condizioni degenerative nei cani. Questi disturbi possono progredire lentamente e potrebbero non manifestare sintomi evidenti finché non sono progrediti considerevolmente. La consapevolezza di queste condizioni può aiutare nella diagnosi precoce e nella gestione, migliorando la qualità della vita dei nostri animali domestici.

Tra le cause meno gravi e più curabili c'è l'influenza canina : questa infezione virale colpisce prevalentemente il sistema respiratorio. Tuttavia, nei casi più gravi, può portare a dolore muscolare generalizzato o rigidità, influenzando la capacità del cane di camminare o stare in piedi.

Una lussazione articolare si verifica quando le ossa vengono costrette fuori dalla loro posizione naturale. Ciò può accadere in varie circostanze, come durante un gioco o un piccolo incidente. Un'articolazione lussata può essere piuttosto dolorosa e di solito è facile da riconoscere a causa dell'allineamento anomalo della gamba.

Cosa vuol dire quando il cane non riesce a stare in piedi e non si alza più?

Come accennato, quando il cane non riesce più a stare in piedi può derivare da un urto e un trauma, ma anche da patologie più gravi, per le quali non possiamo intervenire. Una di queste è la mielopatia degenerativa: si tratta di una malattia progressiva del midollo spinale che colpisce i cani anziani, in particolare i pastori tedeschi. I primi sintomi sono evidenti, come il trascinamento delle zampe posteriori. Man mano che progredisce, i cani potrebbero incrociare le zampe posteriori quando camminano o addirittura collassare.

Una malattia del disco intervertebrale è il risultato dell'invecchiamento precoce e della degenerazione dei dischi tra le vertebre della colonna vertebrale. Quando questi dischi si rompono o si erniano, possono premere sul midollo spinale, causando dolore, danni ai nervi e persino paralisi.

Non possiamo escludere neanche problemi neurologici: il sistema nervoso è una rete intricata che controlla ogni movimento e sensazione nel corpo di un cane. Quando qualcosa va storto all'interno di questo sistema, può manifestarsi come una serie di problemi di mobilità.

Altrettanto grave è una lesione del midollo spinale, che può interrompere questo flusso, portando potenzialmente alla paralisi parziale o completa delle zampe posteriori. Le cause possono variare da traumi, come una caduta o un incidente, a fattori non traumatici, come coaguli di sangue o disturbi infiammatori.

Infine, tra le cause che portano il cane a non poter stare più in piedi ci sono i tumori che colpiscono il sistema nervoso: tumori o escrescenze, benigni o maligni, possono premere sul midollo spinale o su altre parti cruciali del sistema nervoso, portando a condizioni come la sindrome di Cushing. Questa pressione può provocare dolore, debolezza o perdita di coordinazione nelle zampe posteriori.