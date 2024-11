Il cane ha bisogno di una coperta? In realtà non esiste una risposta univoca a questa domanda: il cane può avere bisogno di una coperta in alcuni casi specifici, come quando è a pelo corto, raso o quando si tratta di un cane nudo. Altrimenti, potrebbe spingersi sotto le coperte per bisogno di compagnia, cosa che però non va sottovalutata.

Perché il cane si mette sotto le coperte? È alla ricerca di protezione;

Ha bisogno di un luogo più comodo;

Vuole più vicinanza con il proprio padrone;

Ha bisogno di un posto caldo nel quale riposarsi. Quando il cane decide di mettersi sotto le nostre coperte, cercare il motivo di questo suo gesto può risultare semplice, ma non sempre scontato. Infatti, il nostro cane potrebbe ricercare una maggior sicurezza sotto le coperte, spesso legata a un disturbo emotivo come l'ansia da separazione. Potrebbe anche aver bisogno di sentirsi più vicino al proprio padrone perché non vuole stare solo. È assodato che i cani amano stare con noi, in ogni momento della giornata: alcuni ci inseguono in bagno, altri piangono apparentemente senza motivo quando non siamo perennemente con loro. Altri ancora cercano sotto le coperte la massima protezione che si possa ricevere dal proprio padrone, soprattutto in caso di temporali o forti stimoli sonori come i tuoni, il cane può trovare tra le coperte un posto nel quale nascondersi e trovare maggior rassicurazione. Infine, potrebbe sentire freddo e avere dunque bisogno di un posto caldo dove riposarsi o ristorarsi. Questo accade soprattutto in inverno, quando le temperature iniziano a scendere.

Quando il cane sente freddo? Quando la temperatura è al di sotto dei 5°C.

Quando trema;

Quando si raggomitola su sé stesso;

Quando dorme di più. Tendenzialmente i cani sentono freddo quando la temperatura scende sotto i 5°C, ma non vale per tutti: come dicevamo all'inizio, i cani nudi, a pelo corto o raso iniziano a sentire freddo già sotto il 10° C, di conseguenza si cerca di vestirli o di procurare loro delle coperte per proteggerli a dovere dal freddo. Riguardo ai sintomi che ci dicono che l'animale sente freddo, il tremore è il segnale principale. Inoltre, il cane tenderà inoltre a restare raggomitolato su se stesso per preservare il calore corporeo e tenderà a muoversi di meno, aumentando le ore di sonno. Attenzione : se il cane presenta anche muscoli rigidi, secchezza eccessiva del tartufo e respiro affannoso non si deve solo valutare il linguaggio corporeo, ma anche intervenire prontamente chiamando il veterinario .

Quando è utile coprire il nostro cane? Durante le giornate invernali più fredde;

Se ama passare tempo in giardino. Attraverso l'uso di una coperta, è possibile garantire al nostro animale un luogo più caldo e appagante, e spesso anche più confortevole. In commercio sono presenti tantissime varietà di coperte da utilizzare, per rendere più caldi i suoi spazi sia in casa che, eventualmente, in giardino. Se il cane passa molto tempo all'aperto (ricordatevi però che non può esclusivamente dormire fuori, deve sempre alternare fra interni ed esterni) nonostante il freddo, è bene dotarlo di una cuccia esterna con coperte calde per quando vorrà riposarsi senza rientrare in casa. Se i motivi che spingono il cane a cercare riparo nelle nostre coperte non è solo una questione di calore, allora bisogna considerare altre variabili: da una parte il cane sta cercando di instaurare un rapporto più ravvicinato con il proprio padrone, dall'altra, probabilmente, sta alimentando il suo istinto, cercando un luogo confortevole nel quale riposare.

Il cane può giocare sotto le coperte? Il cane può (anche) giocare sotto le coperte. Potrebbe nascondersi, cercare qualcosa, o semplicemente farsi coccolare. Essendo un predatore nato, le coperte sono un luogo adatto nel quale esplorare i propri istinti, o semplicemente per invogliare il proprio padrone a giocare insieme. Le coperte permettono al nostro cane, poi, di trovare un luogo nel quale giocare senza paura di distrazioni esterne, come suoni o luci troppo forti. Vista la loro comodità, le coperte permettono di unire comfort e sicurezza. È chiaro che l'importante è analizzare il comportamento del cane: se da una parte è un gioco divertente, dall'altra bisogna fare attenzione all'ingerimento involontario di parti o componenti delle coperte, come bottoni o etichette rimovibili, che possono essere ingoiate involontariamente.

Perché il cane si nasconde sotto le coperte? Se il nostro cane si nasconde sotto le coperte ma non ha voglia di giocare, allora sono altri i motivi che lo spingono a cercare riparo al buio. Alcune situazioni di forte stress e ansia, spingono naturalmente il cane a cercare riparo in un luogo che gli sembra più protetto. In queste occasioni, dopo aver compreso quali stimoli esterni provocano tensione al nostro cane, è importante offrire sostegno al nostro amico. Rassicurare il nostro cane potrebbe essere una soluzione: usare un tono amichevole e qualche coccola possono aiutare, ma se il cane sembra non stare troppo bene, allora è meglio evitare di sforzare il suo comportamento. Lasciarlo tra le coperte, allora, è l'unica soluzione, fino a quando non si sentirà più a suo agio con l'ambiente circostante. In caso di forte ansia del cane, allora sarà necessario adottare comportamenti più mirati, contattando il proprio medico veterinario o un esperto.

Quali sono i rischi di dormire sotto le coperte? Ingestione di bottoni o parti di coperta;

Temperatura fisica troppo alta;

Soffocamento;

Stress non diagnosticato. Nonostante non ci siano rilevanti rischi per la salute del nostro cane, bisogna ricordare che coperte troppo grandi e pesanti potrebbero portare a un maggior rischio di soffocamento. Inoltre, coperte troppo calde possono aumentare la temperatura corporea del nostro cane. Durante il suo riposo, è importante controllare la posizione del nostro cane, che deve garantire la massima comodità di respirazione. Da considerare anche il comportamento sotto le coperte: se agitato o stressato, il nostro cane potrebbe nascondere un disturbo più profondo.