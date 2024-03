Cane fa le buche in giardino: spiegazioni e rimedi

Se il tuo cane fa le buche in giardino, è importante sapere che non lo fa per ripicca o per il desiderio di distruggere il tuo adorato spazio verde. È molto più probabile che lo veda come un passatempo perché non ha giochi o stimoli, oppure sta cercando di attirare la tua attenzione, il tuo conforto, perché si sente solo o annoiato. In alcuni casi può esprimere il desiderio di fuggire o di scorrazzare all'aperto in uno spazio più grande, o che persino cerchi protezione.

