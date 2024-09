Perché il cane deve uscire sempre alla stessa ora? Non è indispensabile che il cane esca sempre alla stessa ora. D'altro canto, è molto importante offrirgli la sicurezza di una routine quotidiana ben scandita, che lo aiuta a ridurre ansia e stress. Anche l'orario della passeggiata, come quello della pappa, dovrebbe essere ben riconoscibile durante la giornata: il cane saprà a cosa prepararsi e sarà felice di vedere soddisfatte le sue aspettative.

Quali sono gli orari migliori per portare fuori il cane? Mattino presto;

Pomeriggio;

Sera. Gli orari migliori per portare fuori il cane sono il mattino presto, il pomeriggio e la sera. La prima uscita del mattino dovrebbe essere fatta appena svegli, per permettere al cane di fare i suoi bisogni dopo la lunga "pausa" notturna. Per quanto riguarda la passeggiata del pomeriggio, non esiste non orario perfetto: dipende dalle esigenze del cane, dalle sue abitudini e anche dal suo carattere. Inoltre, quando fa molto caldo, la passeggiata estiva dovrebbe essere ritardata un po', in modo da non ritrovarsi a far uscire il cane negli orari più caldi della giornata. La passeggiata serale, che è la più importante per il benessere del nostro amico, dovrebbe essere più lunga e movimentata delle altre: il momento migliore per farla è appena dopo aver cenato, o poco prima di andare a dormire.

A che ora portare fuori il cane la mattina? La prima passeggiata della giornata dovrebbe avvenire al mattino presto, possibilmente appena svegli. Non c'è un orario prestabilito: la combinazione ideale è quella che mette d'accordo le esigenze di cane e padrone. Se ci si alza alle 6 tutte le mattine, per il cane andrà benissimo uscire all'alba. Ma si può tranquillamente uscire alle 10, se le temperature lo permettono e siamo abituati a fare l'ultima passeggiata della sera a tarda notte.

A che ora portare fuori il cane la sera? Anche l'orario della passeggiata serale dipende essenzialmente dalla routine stabilita: se il cane esce ogni pomeriggio alle 18, è bene farlo uscire di nuovo dopo le 22, o comunque il più tardi possibile, appena prima di andare a dormire. Se invece siamo abituati a fare la passeggiata a metà pomeriggio, l'uscita serale può essere anticipata di qualche ora. La cosa importante è che il cane esca dopo aver mangiato, in modo che possa passare l'intera notte senza bisogni impellenti.

Quante ore può stare un cane senza uscire? Dipende dall'età e dallo stato di salute del cane: un cane adulto può stare anche 8 ore senza fare i suoi bisogni (anche se è consigliato non superare mai le 6 ore tra un'uscita e l'altra), ma se abbiamo a che fare con un cucciolo la storia è completamente diversa. Esiste una "regola" piuttosto affidabile e semplice da ricordare, secondo cui il cane può stare senza uscire un'ora per ogni mese di vita: un cucciolo di due mesi dovrà fare la pipì ogni 2 ore, mentre a 6 mesi è già in grado di resistere 5 o 6 ore. Un cane anziano senza problemi alla vescica, invece, potrebbe preferire uscire meno spesso (anche soltanto due volte al giorno) per dedicarsi al riposo casalingo. Tutto dipende da quello che ci comunica il cane: l'unico modo per essere certi di fare un buon lavoro è osservare il comportamento del nostro animale e cercare di adeguare la routine quotidiana alle sue esigenze.

Quante volte deve uscire un cane per i bisogni? Non esiste una risposta che valga per tutti i cani. In linea generale, però, possiamo dire che un cane adulto deve poter uscire almeno 3 volte al giorno. Le sue esigenze ovviamente cambiano in base all'età, allo stato di salute e al temperamento dell'animale. Cani molto agitati o particolarmente vivaci troveranno giovamento nell'uscire più spesso, mentre i nostri amici più anziani (e pigri) potrebbero preferire uscire meno spesso, magari allungando un po' la passeggiata.

Quante ore al giorno dovrebbe uscire un cane? La passeggiata quotidiana dovrebbe durare almeno mezz'ora, ne consegue che il cane dovrebbe poter uscire almeno un'ora e mezza al giorno, meglio due. L'uscita, infatti, non serve al cane soltanto per fare i suoi bisogni, ma anche per fare esercizio fisico e passare del tempo di qualità con il suo umano. Durante la passeggiata, il cane deve avere la possibilità di liberarsi e sfogare tutte le sue energie: ben vengano giochi, incontri con altri cani amici e lunghe camminate (non sull'asfalto, soprattutto in estate).

Quante volte deve uscire un cane di piccola taglia? Dipende dalle esigenze specifiche del cane: in genere si tende a pensare che il bisogno di attività fisica dipenda dalla taglia dell'animale, ma non è proprio così. Barboncino e Jack Russel, per esempio, hanno temperamenti molto diversi pur condividendo le misure contenute: se al tenero barboncino può bastare tranquillamente uscire un'ora e mezza al giorno, accontentare le necessità di movimento di uno scatenato Jack Russel richiede più tempo e un maggior livello di attività durante le proprie uscite. Per quanto riguarda la capacità di trattenere i bisogni, invece, la taglia può fare davvero la differenza: se abbiamo un cagnolino molto piccolo, sarà meglio non far passare mai più di 6 ore tra una passeggiata e l'altra, con l'unica eccezione del dovuto riposo notturno.

Il cane deve uscire prima o dopo mangiato? La prima passeggiata della giornata, idealmente, dovrebbe essere la prima cosa da fare appena svegli: servirà per liberarsi dopo una lunga notte passata in casa, quindi è consigliabile che avvenga prima di dar da mangiare al cane. Per quanto riguarda le altre passeggiate della giornata, invece, è meglio farle almeno un'ora dopo che il cane ha mangiato: il nostro amico infatti può impiegare dalle 3 alle 8 ore a digerire il suo pasto. Aspettare un po' dopo mangiato gli darà modo di iniziare il suo processo digestivo, evitando tra l'altro il rischio di torsione gastrica.

Ultima uscita serale cane: quando farla? Il momento migliore per l'ultima passeggiata della sera è appena prima di andare a dormire (in base alla routine della famiglia, ovviamente). Questa per il nostro cane è l'uscita più importante della giornata: oltre a permettergli di liberarsi in vista della notte, dovrebbe consentire al cane di sfogare tutte le sue energie, che dopo il tramonto sono al loro picco massimo. È bene quindi che la passeggiata duri un po' di più delle uscite diurne, e che includa giochi, corse ed esercizi.