Igiene orale del gatto: cosa c'è da sapere?

In questo breve articolo cercheremo di fornire informazioni utili in merito a come mantenere un buon livello di igiene orale nel proprio gatto. Per informazioni più dettagliate, tuttavia, si raccomanda di rivolgersi al proprio veterinario .

Lavare i denti al gatto

Si possono lavare i denti ai gatti?

La risposta a questa domanda è: sì, i denti del gatto possono essere lavati. Per fare ciò, è necessario servirsi di un dentifricio apposito per gatti ( NON utilizzare mai i dentifrici per uso umano in quanto possono contenere ingredienti tossici per il gatto ) ed uno spazzolino con setole morbide, o ancor meglio, uno spazzolino specifico per gatto.

Abituare un gatto a farsi lavare i denti non è difficile, purché lo si faccia fin da piccolo. Al contrario, i gatti adulti potrebbero essere restii, o meglio, decisamente contrariati a sottoporsi a un simile tipo di "tolettatura".

A questo proposito, l'American Veterinary Medical Association consiglia di iniziare ad abituare i gatti fin da cuccioli al lavaggio dei denti, utilizzando una garza al posto dello spazzolino e un po' di dentifricio specifico per gatti. Una volta che il gattino si sarà abituato, si potrà passare all'uso di uno spazzolino.

Lo sapevi che… I gattini - così come avviene nella razza umana - hanno i denti da latte o denti decidui. Più nel dettaglio, i nostri felini domestici hanno una serie di 28 denti da latte che poi perderanno a partire dai 4 mesi di età circa per essere sostituiti dai denti definitivi che, nel gatto adulto, sono 30.

Come lavare i denti al gatto?

Come abbiamo detto, è innanzitutto necessario procurarsi un dentifricio specifico per gatti, una garza, oppure uno spazzolino (a setole morbide o, ancor meglio, specifico per gatti).

Le prime volte, la procedura di pulizia potrebbe essere piuttosto difficile e non è detto che si ottenga collaborazione dal proprio felino domestico. Poiché la pulizia dei denti deve diventare una routine e non uno stress , se il gatto è particolarmente agitato, è consigliabile abbandonare l'impresa e ritentare in un secondo momento. Ad ogni modo, di seguito elencheremo le principali fasi del lavaggio dei denti del gatto, ricordando che per ulteriori consigli è sempre bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia .