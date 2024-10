I meticci sono più sani dei cani di razza?

Ci sono razze famose per la loro predisposizione a specifiche patologie: i Cavalier King Charles Spaniel , ad esempio, hanno spesso problemi cardiaci, mentre i pastori tedeschi sono noti per la displasia dell'anca . Le caratteristiche anatomiche tipiche di una razza possono influire negativamente sulla corretta funzionalità di alcuni organi o strutture. Spesso, queste caratteristiche sono state ricercate dagli allevatori per ragioni estetiche. Ad esempio, la selezione dei cani brachicefali (come il carlino e il bulldog) per ottenere una particolare conformazione del muso ha portato allo sviluppo di animali con gravi problemi respiratori.

A partire dal XIX secolo, quando gli allevatori iniziarono a selezionare cani con particolari caratteristiche estetiche e comportamentali, si è formata una varietà di pool genetici limitati per ogni razza , aumentando il rischio di trasmissione di malattie ereditarie. Il problema principale per i cani di razza è l'elevato uso dell' inbreeding (l'incrocio tra individui strettamente imparentati o consanguinei), che porta a una popolazione riproduttiva limitata, permettendo ai geni recessivi dannosi di esprimersi. Questo può portare allo sviluppo di disturbi genetici debilitanti.

I meticci sono realmente più sani?

La convinzione che i meticci siano più sani si basa sull'idea che, avendo una maggiore variabilità genetica, abbiano meno probabilità che i geni recessivi dannosi si esprimano. Tuttavia, uno studio condotto dall'Università della California-Davis, che ha analizzato oltre 27.000 cani tra il 1995 e il 2010, ha mostrato che la realtà è più complessa.

Lo studio ha riscontrato che per 13 delle 24 malattie genetiche esaminate non vi era alcuna differenza significativa tra cani di razza e meticci. Alcune malattie, come il linfoma, i mastocitomi e le malattie cardiache, erano presenti in egual misura in entrambe le categorie. Questo sfata il mito che i meticci siano intrinsecamente più sani solo perché non appartengono a una specifica razza.

D'altro canto, lo studio ha rilevato che alcune malattie genetiche erano effettivamente più comuni nei cani di razza, come la displasia dell'anca e altre malattie articolari. Tuttavia, condizioni come la rottura del legamento crociato risultavano più frequenti nei meticci, dimostrando che la questione della salute canina non può essere ridotta semplicemente alla distinzione tra razza pura e meticcio.