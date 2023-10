I gatti vedono i fantasmi? Altri poteri straordinari del gatto

Ognuno di questi comportamenti potrebbe far credere che il proprio gatto possa vedere cose non percepibili a noi umani. Arriviamo al dunque: i gatti possono vedere i fantasmi?

Si sa: i gatti sono creature straordinarie che hanno talenti davvero incredibili: intelligenti e assolutamente dotati nel manipolare i loro umani affinché giochino, li accarezzino e offrano spuntini con un solo sguardo profondo e pieno di sentimento. Questi non sono però i fantastici talenti meravigliosi di cui vogliamo parlare: è mai capitato di entrare in una stanza e trovare il gatto che fissava un muro ? O forse si è rimasti spaventati dal modo in cui il gatto sembrava guardare un'area specifica con intensa curiosità, apparentemente seguendo "qualcosa" per la stanza .

I gatti possono vedere i fantasmi?

Non è raro che le persone siano curiose di sapere se i gatti possono vedere i fantasmi, spiriti o altre entità soprannaturali. I nostri felini domestici hanno abilità inspiegabili ed il loro comportamento potrebbe indurci a credere che possano interagire con regni a cui noi non abbiamo accesso o che abbia una connessione con il paranormale. Questo è uno dei tanti miti che coinvolgono questi affascinanti felini: nel corso della storia, si è creduto che esistesse effettivamente un legame tra i gatti e il mondo degli spiriti.

I gatti vedono davvero i fantasmi o gli spiriti?

Oxford Languages ​​definisce il soprannaturale come "attribuito ad una forza che va oltre la comprensione scientifica o le leggi della natura": questa "forza" e le leggende sui gatti sono certamente intrecciate. Alcuni popoli antichi seppellivano persino i gatti con i loro morti per garantire che le anime dei defunti fossero protette dagli spiriti maligni e guidate in sicurezza nell'aldilà. Gli antichi egizi consideravano i gatti pieni di energia divina, in particolare quella di Bastet (o Bast), dea dalla testa di gatto. I marinai di tutto il Mondo raramente lasciavano il porto senza qualche gatto polidattilo (con le dita extra) a bordo della loro nave, per garantirsi dei viaggi sicuri e, mentre un vecchia tradizione inglese, vuole che i gatti neri presentati come regali di nozze portino fortuna, il folklore scozzese e irlandese freme per le divagazioni del gatto Sìth, dotato di poteri paranormali, alla ricerca di anime da rubare nelle campagne.

Miti e leggende a parte, non esiste alcuna prova scientifica che i gatti possano vedere i fantasmi intorno a noi. Più semplicemente, è probabile che si tenda ad umanizzare le loro azioni per cercare di capirle meglio.

Ecco un buon esempio.

Molti proprietari di gatti teorizzano che gli animali abbiano la capacità di prevedere sottili precursori vibrazionali di eventi come terremoti o eruzioni vulcaniche. Tuttavia, l'indagine geologica degli Stati Uniti indica che «le interpretazioni del comportamento anomalo degli animali sono fortemente influenzate dall'interpretazione umana. Poiché non possiamo comunicare direttamente con gli animali, non possiamo sapere se il comportamento anomalo osservato di un particolare animale è causato da un terremoto imminente o da qualche altro fattore esterno».

