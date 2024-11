Le pere possono essere mangiate dai gatti? Sì, i gatti possono mangiare le pere, che, tra l'altro, sono tra i loro frutti preferiti e fonte di fibre e ricca di vitamine. Fate sempre attenzione, però, a non dare loro i semi della pera che, come quelli della mela, possono essere tossici per il felino di casa. Ricordate, inoltre, che la frutta deve essere mangiata con moderazione dai nostri amici gatti.

Che benefici hanno le pere per i gatti? Fonte di fibre;

Ricche di rame;

Contengono Vitamina C e K;

Sono un antitumorale naturale;

Sono una fonte naturale di idratazione. Le pere, come altri tipi di frutta, fanno molto bene ai nostri amici gatti, se assunte nella quantità giusta, senza buccia e senza semi (che possono causare, tra le altre cose, diarrea). Infatti, oltre ad essere notoriamente fonte di fibre, le pere contengono rame, utile per il metabolismo energetico delle cellule e la sintesi dell'elastina e del collagene. Importanti anche Vitamina C e K, che ha un ruolo decisivo nel processo di coagulazione del sangue. Grazie alle sue qualità, la pera è anche un antitumorale e, grazie all'acqua contenuta essa, una fonte naturale di idratazione per il nostro gatto.

Quanta pera dare al gatto? La pera va data al gatto solo in piccole quantità, privata di buccia e semi. Questo perché i gatti sono carnivori obbligati, e non hanno un metabolismo pensato per smaltire i carboidrati. Atteniamoci alle direttive del veterinario e valutiamo lo stato di salute del gatto prima di somministrargli un frutto, specie così zuccherino.

Quali sono i possibili rischi della pera per il gatto? Diarrea;

Intossicazione alimentare;

Difficoltà nell'ossigenazione delle cellule;

Difficoltà respiratorie;

Stato confusionale;

Pupille dilatate;

Mucose rosse. Mangiare semi, noccioli e buccia della pera o di altra frutta può causare, nei casi "meno" gravi diarrea o una lieve intossicazione alimentare. Nei casi più gravi il rischio è che l'acido cianidrico, contenuto in queste parti di scarto della frutta, può essere un ostacolo per l'ossigenazione delle cellule. Le gravi conseguenze provocando problemi quali difficoltà respiratorie, confusione, pupille dilatate e mucose rosse. Alcuni gatti possono essere proprio allergici alla frutta o ad alcuni frutti in particolare, ma questo non possiamo saperlo prima: se dopo la somministrazione notate qualcosa di insolito, rivolgetevi al veterinario per ulteriori accertamenti e la possibile diagnosi di una allergia.

Come dare la pera al gatto? Senza buccia;

Senza semi;

Tagliata in piccoli pezzi;

Lavata;

Preferibilmente fresca;

In piccolissime quantità, in base al peso del gatto, da concordare col veterinario. Come abbiamo già anticipato, buccia, semi, gambi o piccioli della pera o di altra frutta sono sempre tossici nei gatti, quindi va somministrata priva di essi. Importanti assicurarsi che la frutta, una volta sbucciata, sia ben lavata, e solo con acqua. A questo punto tagliamo la pera in pezzetti abbastanza piccoli, affinché il nostro gatto la mangi senza rischi. Le pere, come il resto della frutta, devono essere fresche, in modo da ridurre il numero di carboidrati assunti dal nostro felino di casa.

Quale frutta può mangiare il gatto? Pera;

Mela;

Melagrana;

Banana. Il gatto è un animale carnivoro, e di base come frutta mangia solo pera, banana, melagrana e mela, che contribuiscono al suo fabbisogno di carboidrati, fibre, vitamine e minerali. Esiste anche il cibo umido a base di frutta adatto ai nostri amici a quattro zampe, ma i veterinari consigliano sempre di preferire frutta fresca sbucciata e ben tagliata.