La risposta è sì, anche se sarebbe meglio non esagerare: i gatti possono mangiare le castagne . Bisogna però prestare attenzione alle quantità e la frequenza, evitando di esagerare. Cotte o crude non importa, purché siano sbucciate, e al naturale , ovvero senza condimenti. Dopotutto il gatto è un animale carnivoro.

I gatti possono mangiare le castagne cotte , l'alimento non è tossico per i felini purché venga fornito loro sbucciato e soprattutto non vengano aggiunti condimenti di nessun tipo. Banditi sale e zucchero, vanno mangiate completamente al naturale e solo saltuariamente.

Secondo i veterinari e gli esperti, l'opzione migliore per fornire una castagna ad un gatto è quella di bollirla non di arrostirla, ma anche in versione arrostita possono essere fornite come snack in modo saltuario. In questo modo la polpa risulterà piacevole e masticabile, non avrà un sapore che richiama quello della griglia e soprattutto non dovrà essere condita con ulteriore sale o zucchero.

Seppur bisogna prestare attenzione alle dosi non esagerando , bisogna sapere che ci sono dei benefici nel consumo di castagne per i gatti. Per prima cosa grazie alla presenza di fibre aiutano la regolarità intestinale.

Le modalità di preparazione consentite per le castagne nell'alimentazione felina sono arrosto, al forno, a vapore, in padella e al microonde con una particolare predilezione per quelle bollite. Non vanno aggiunti sale o altri condimenti di nessun tipo e ovviamente non vanno date troppo calde.

Detto ciò, è importante ricordare che il gatto è un carnivoro obbligato , e non un onnivoro . Di conseguenza ha spesso difficoltà a processare correttamente i nutrienti che provengono dai carboidrati . Difficoltà che, con l'assunzione costante di alimenti come le castagne, possono acuirsi nel tempo e trasformarsi eventualmente in problemi al tratto digerente.

Come abbiamo spiegato, le castagne non rientrano nell' elenco degli alimenti vietati perché pericolosi per il gatto ma va comunque prestata attenzione alla quantità e alla frequenza con cui viene somministrata così da evitare che il felino possa avere ripercussioni di salute dal semplice affaticamento , gonfiore o mal di pancia a problematiche digestive più impattanti.

La proporzione di castagne da mangiare per cani e gatti va in base alla propria stazza. Ciò detto, sarebbe meglio limitarsi a pochi pezzi nonostante la golosità dell'animale, trattandosi infatti di un cibo molto calorico e non facile da digerire.

Quali alimenti autunnali può mangiare il gatto?

La zucca, con moderazione;

No ai funghi.

Se in estate ci sono alcun cibi da evitare, anche in autunno bisogna prestare attenzione. I gatti domestici sono di natura curiosa e sono fortemente interessati al nostro cibo. Bisogna prestare attenzione se si desidera passare ad una dieta casalinga e farlo solo sotto stretto controllo del proprio veterinario.

Bisogna tenere in considerazione che, però, non possono mangiare il nostro cibo: oltre all'elenco lunghissimo di spezie e alimenti pericolosi che utilizziamo, impieghiamo sale e pepe o zucchero che possono nuocere irreparabilmente alla loro salute.

Prendendo in esame il periodo autunnale, tra gli alimenti più comuni sulla tavola ci sono i funghi: attenzione però, non tutti sono commestibili e oltre ad evitare quelli velenosi bisogna sapere che alcuni accettabili per l'uomo sono in realtà letali per gli animali. La cosa migliore è di evitare. Sono spesso inseriti tra gli alimenti che non possono mangiare né cani né gatti.

Buone notizie invece per la zucca: i gatti possono mangiare la zucca. Fonte di fibra e ricca di vitamina A e C va a rafforzare il sistema immunitario. Chiaramente non bisogna aggiungere sale o altri condimenti che potrebbero essere nocivi per il gatto.