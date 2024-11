I gatti possono mangiare il pane?

No, il pane non è un alimento adatto ai gatti . Sebbene possa essere consumato di rado e in piccole porzioni senza conseguenze , dobbiamo ricordarci che il felino è un carnivoro stretto , e che il suo metabolismo non è pensato per processare i carboidrati, specie in grande quantità.

Come dare il pane al gatto?

Pochi pezzetti, una o due volte la settimana.

Cotto e mai crudo.

Sebbene il pane non sia considerato un alimento tossico per il gatto, che potrebbe tranquillamente mangiarlo, è importante sapere che il suo apparato digerente non è fatto per processare i carboidrati. Questo, sul lungo periodo, può portare ad accumuli e ostruzioni nell'apparato digerente che possono trasformarsi in patologie importanti che richiederanno l'aiuto del veterinario per essere risolte, se possono esserlo.

Ecco spiegato il motivo per cui i cibi low grain (a basso o nessun contenuto di cereali) sono, secondo alcuni studi, preferibili. Il gatto ha un metabolismo che funziona in maniera ottimale quando si alimenta di cibi d'origine animale, possibilmente ricchi di taurina.

Quando è accettabile dare il pane al gatto? Ci sono solo due casistiche per cui dare il pane al gatto è più o meno accettabile. Il primo caso è l'eccezione, ovvero quell'occasione speciale in cui si desidera coccolare un gatto che ne è particolarmente goloso. Si tratta di un'eventualità da non incoraggiare, ma che può essere presa in considerazione di tanto in tanto.

Ultima casistica in cui è accettabile dare il pane al gatto è quella che riguarda le medicine. Chiunque abbia avuto un felino sa quanto possa essere sfidante una terapia orale. Camuffare la pastiglia nel cibo o nel pane può aiutare a "ingannarlo" per fargliela ingerire senza difficoltà.