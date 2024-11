I gatti possono mangiare i funghi, ma solamente in piccolissime quantità e scegliendo la tipologia giusta di fungo. Questo alimento infatti può rivelarsi in alcuni casi tossico per l'animale.

Per non correre rischi, in ogni caso, il consiglio è quello di non proporre i funghi ai gatti, sia cotti che crudi.

I funghi porcini venduti al supermercato sono sicuri per l'uomo, ma non per i gatti. Per questo sarebbe meglio non dare questo alimento al proprio animale, poiché potrebbe rivelarsi tossico .

Per semplificare e velocizzare il suo lavoro cerca di capire quale fungo è stato ingerito dal gatto. In questo modo la terapia potrà essere più specifica.

Di solito questi sintomi tendono a presentarsi qualche ora dopo l'ingestione dei funghi. Contatta immediatamente il veterinario. Questo professionista potrà intervenire subito per aiutare il gatto in caso di avvelenamento o intossicazione .

Posso dare il risotto con i funghi al gatto?

No.

Sarebbe meglio non dare il risotto con i funghi al gatto. Non solo per la presenza di funghi potenzialmente tossici per l'animale, ma anche per via dei condimenti (sale, burro, cipolla) e del riso.

I gatti infatti non riescono a digerire delle grandi quantità di carboidrati. L'organismo di questi animali produce una piccolissima quantità di amilasi, ovvero l'enzima utile per scomporre in carboidrati gli amidi.

Per questo i gatti possono mangiare il riso, ma solamente in piccolissime quantità e condito con un'altra fonte di nutrimento, come pesce oppure carne. I funghi sono invece sconsigliati.